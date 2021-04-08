ЦБ РФ до конца 2021 года создаст прототип платформы цифрового рубля

Переводы для физических лиц обещают сделать бесплатными, а за оплату товаров могут установить комиссию

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ до конца 2021 года создаст прототип платформы цифрового рубля, в 2022 году будет его тестировать, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на пресс-конференции.

В презентации ЦБ указано, что прототип планируется создать к декабрю 2021 года. Разработка изменений в законодательство намечена на январь 2022 года.

"На первом этапе мы будем запускать и тестировать операции с цифровым рублем с кредитными организациями по наиболее простым платежам и переводам, таким как перевод от физического лица к физическому лицу, оплата услуг от физического лица юридическому лицу. Далее, если мы понимаем, что эти операции хорошо работают, мы видим, что участники тестирования понимают и управляют своими операционными системами, и мы понимаем, каким образом ликвидность управляется, мы можем перейти к тестированию других операций, например, переводы при оплате налогов, поступления каких-то бюджетных выплат и так далее", - рассказала Скоробогатова.

Переводы цифровых рублей между физлицами будут бесплатными, за оплату товаров этой формой денег может взиматься комиссия, аналогичная существующей сейчас в системе быстрых платежей (СБП), сообщила Скоробогатова.

"Мы планируем определить правила работы платформы цифрового рубля и комиссии позже, на следующем этапе, после концепции. Пока предварительно мы считаем, что с точки зрения переводов от физического лица физическому лицу это должно быть бесплатно, с точки зрения переводов, которые осуществляются в оплату товаров и услуг, комиссия может быть установлена, но не более, чем она сейчас установлена в системе быстрых платежей", - сказала Скоробогатова.

Она напомнила, что комиссия в СБП за оплату товаров и услуг сейчас составляет 0,4-0,7%, что в два-три раза меньше эквайринговых комиссий.

На весь этап тестирования ЦБ планирует потратить 2022 год. "Только по результатам тестирования мы поймем, какая "дорожная карта" по внедрению платформы будет реализовываться и в какие сроки", - указала она.