Рубль обретает третью форму. Обобщение

ЦБ РФ рассказал о проекте цифрового рубля

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Банк России представил концепцию цифрового рубля, выбрав в качестве основы двухуровневую модель, которая предусматривает активное участие финансовых организаций, но с сохранением центральной роли ЦБ.

Регулятор до конца 2021 года создаст прототип платформы цифрового рубля, весь 2022 год посвятит его тестированию, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на пресс-конференции в четверг. Цифровой рубль планируется вводить постепенно.

"На первом этапе мы будем запускать и тестировать операции с цифровым рублем с кредитными организациями по наиболее простым платежам и переводам, таким как перевод от физического лица к физическому лицу, оплата услуг от физического лица юридическому лицу. Далее, если мы понимаем, что эти операции хорошо работают, мы видим, что участники тестирования понимают и управляют своими операционными системами, и мы понимаем, каким образом ликвидность управляется, мы можем перейти к тестированию других операций, например, переводы при оплате налогов, поступления каких-то бюджетных выплат и так далее", - сказала Скоробогатова.

Те же деньги, новая форма

Цифровой рубль станет третьей формой российской национальной валюты и будет использоваться наравне с наличными и безналичными рублями. "У нас есть наличные, у нас есть безналичные, и цифровой рубль будет выглядеть в виде токена рубля, который сочетает в себе свойства наличных и безналичных средств", - отметила Скоробогатова. Зачисление цифровых рублей будет осуществляться в результате соответствующего списания безналичных средств в соотношении 1:1, говорится в опубликованной регулятором концепции.

В качестве целевой выбрана двухуровневая розничная модель. Она предусматривает, что Банк России является эмитентом цифровых рублей и оператором платформы цифрового рубля. Роль финансовых организаций заключается в открытии клиентам кошельков в цифровых рублях и проведении по ним операций на соответствующей платформе.

"Оператором платформы цифрового рубля будет Банк России. При этом Федеральное казначейство также будет специальным участником платформы цифрового рубля и обеспечит бесшовное взаимодействие с платформой цифрового рубля по тем операциям, где нам с вами нужно отследить все социальные выплаты, бюджетные выплаты и обеспечить гарантированность доставки до человека или до организации в рамках программ, которые государство, Минфин или Федеральное казначейство осуществляют и будут осуществлять", - добавила Скоробогатова.

Она объяснила, почему все же решили не использовать одноуровневую модель, где ЦБ играл бы единственную роль. "Одноуровневая система означает, что регулятор, а именно Банк России, должен стать не просто регулятором, а фактически превратиться в мегакоммерческого игрока, который будет открывать расчетные счета, принимать средства в депозиты, выдавать кредиты и решать все клиентские вопросы, коими у нас занимаются кредитные организации. Честно говоря, роль регулятора не в этом, и для того, чтобы на рынке каждый выполнял свою миссию и делал это качественно, нам все-таки нужно иметь и регулятора, который осуществляет и регулирование, и надзор, и развитие инфраструктурных решений в интересах участников рынка, и финансовые организации, которые работают с клиентами, обслуживают клиентов, предоставляют продукты и сервисы и решают вопросы финансового обслуживания по всем видам сервисов", - отметила первый зампред.

ЦБ полагает, что при двухуровневой модели операции будут дешевле, по ним не будет ограничений и их условия будут одинаковы для всех вне зависимости от банка или региона РФ, так как сам регулятор будет устанавливать правила и тарифы. "Мы, как оператор новой платежной инфраструктуры, с одной стороны, даем новые сервисы и возможности клиентам и подключаем финансовые организации для того, чтобы они оказывали операции с цифровым рублем на нашей платформе для клиентов. Но с другой стороны, правила работы по операциям с цифровым рублем и тарифы будем устанавливать мы", - заявила она.

Предполагается, что цифровой рубль позволит гражданам и бизнесу иметь доступ к своему цифровому кошельку через любую финансовую организацию, клиентами которой они являются. Также цифровой рубль обеспечит расчеты без доступа к интернету (в офлайн-режиме).

Внедрение цифрового рубля должно способствовать снижению издержек для граждан и бизнеса, повышению скорости проведения платежей и появлению инновационных продуктов и сервисов в финансовой сфере и в экономике в целом, считает ЦБ.

Вариативнее наличных, быстрее безнала

"Зачем нам нужен цифровой рубль, если в принципе у нас достаточно хороший уровень безналичных расчетов, и клиенты, и банки, и государство довольны результатом? Необходимо отметить, что останавливаться на каких-то достижениях - это самая большая ошибка. И мы считаем, что как раз цифровые технологии - это то новое качество жизни для людей, для бизнеса и для экономики в целом, которое мы должны использовать во благо", - заявила Скоробогатова.

Одно из самых ярких преимуществ цифрового рубля, по мнению ЦБ, это доступ к цифровому кошельку через любую финансовую организацию, а также возможность проводить расчеты офлайн.

"Мы видим, что с ростом развития платежей и переходом клиентов все более в цифровой мир и в дистанционные каналы, у клиента не так много выбора с точки зрения комиссий, тарифов и ограничений, которые некоторые организации могут устанавливать, с одной стороны. С другой стороны, высокие издержки на транзакции, на расчеты генерят нам с вами высокие цены, и это тоже одна из задач, которую цифровой рубль должен решить. При этом цифровой рубль, если посмотреть на совокупность свойств, как раз должен обеспечить решение пяти ключевых моментов: то есть доступ к цифровому кошельку мы предполагаем организовать через любую финансовую организацию, там, где клиент обслуживается; с помощью платформы цифрового рубля, где онлайн будут происходить расчеты, мы повысим скорость расчетов, и это крайне важно для экономики и финансовой сферы. Мы также предполагаем решить вопрос с офлайн-режимом. Не секрет, что у нас есть территории, где интернета нет либо интернет плохо работает, и при этом люди там живут, и у людей должна быть качественная жизнь, вот офлайн-режим должен решить этот вопрос. Четвертое - инновационные сервисы, которые помогает решать цифровой рубль, поскольку на новых технологиях можно реализовывать, например, смарт-контракты; и в целом это снижение транзакционных издержек", - объяснила первый зампред ЦБ.

Распоряжаться цифровыми рублями в виртуальном кошельке можно будет так же, как и бумажными купюрами: всю сумму в кошельке можно использовать полностью и в любой момент времени, без ограничений на сумму перевода, в отличие от безналичных расчетов в рублях, подчеркнула Скоробогатова.

Предполагается, что кошелек, открываемый на платформе цифрового рубля, у гражданина будет один. Проценты на остаток средств в кошельке ЦБ начислять не планирует.

Для государства появление инфраструктуры цифрового рубля позволит лучше контролировать и администрировать бюджетные средства. Кроме того, запуск платформы цифрового рубля может стать первым шагом на пути к повышению эффективности трансграничных платежей и расчетов. "Мы считаем, что на уровне платформы регуляторов, которые будут выпускать национальные цифровые валюты, нужно будет предусматривать интеграцию или возможность взаимодействия по стандартным протоколам для того, чтобы бесшовно, например, иметь возможность клиенту из России цифровой рубль перевести в какую-то страну ЕАЭС. Но важно понимать, что здесь необходимо обеспечить наличие цифровых платформ у нескольких регуляторов. Тогда вот такую бесшовность можно сделать", - отметила Скоробогатова.

Лимиты и комиссии

ЦБ планирует ввести лимиты на переводы средств из безналичной формы в цифровой рубль в день для каждого клиента, а также ограничить объем цифровых кошельков на первом этапе. Количественные параметры этих ограничений регулятор определит позже, на этапе тестирования, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Точно целесообразно будет ввести лимит на объем перевода из безналичной формы в цифровой рубль, скажем, в день для каждого из клиентов. И вполне возможно, что на этапе внедрения цифрового рубля будут ограничения, связанные с объемом кошельков, с тем, чтобы это внедрение цифрового рубля происходило постепенно. Конкретные параметры этих величин, наверное, будут прорабатываться уже на этапе тестирования и по приближении к внедрению, которое запланировано на 2023 год", - сказал он.

При этом вся сумма, которая будет находиться в цифровом кошельке, будет доступна для клиентов. "На остатки в цифровых кошельках никакие лимиты устанавливаться не будут", - подчеркнула Скоробогатова.

По ее мнению, также нужно очень аккуратно подходить к сумме, которая будет находиться в офлайн-кошельках. "Я думаю, что на первом этапе мы тоже будем рассматривать некий лимит, который на офлайн-кошельках может находиться. Именно, чтобы протестировать и посмотреть, какие риски будут или не будут с точки зрения ПОД/ФТ", - добавила она.

Что касается комиссий за операции в цифровых рублях, то этот вопрос регулятор подробнее планирует обсудить позже. Предварительно планируется, что переводы цифровых рублей между физлицами будут бесплатными, за оплату товаров этой формой денег может взиматься комиссия, аналогичная существующей сейчас в системе быстрых платежей (СБП - 0,4-0,7%), заявила Скоробогатова.

Риски ликвидности, движение ставок

ЦБ не разделяет опасений ряда кредитных организаций, связанных с возможным оттоком ликвидности из сектора при введении цифрового рубля.

"Банковская система находится в структурном профиците ликвидности и уже давно. Требуется весьма значительный спрос на цифровой рубль, чтобы этот профицит перешел в состояние устойчивого структурного дефицита. И надо понимать, и мы это опять же подчеркивали и в октябрьском докладе, что внедрение цифрового рубля в обращение будет происходить постепенно, то есть у банковской системы будет точно достаточно времени адаптироваться к изменениям в структурном балансе ликвидности по мере того, как это будет происходить", - подчеркнул Заботкин.

Он напомнил, что ЦБ способен достигать своей операционной цели по денежно-кредитной политике (удержанию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки) как в условиях структурного профицита, так и в условиях структурного дефицита ликвидности. В случае необходимости Банк России компенсирует возможный отток ликвидности из сектора в полном объеме за счет своих стандартных операций.

Изменение структурного баланса ликвидности, безусловно, может иметь последствия для средней стоимости фондирования банков, и тем самым влиять на параметры трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, добавил Заботкин. "Центральный банк, конечно же, это в полной мере будет учитывать при оценке денежно-кредитных условий и прогнозе их изменения, то есть будет учитывать то, как проводимая нами денежно-кредитная политика, уровень нашей ключевой ставки в итоге трансформируется в совокупные денежно-кредитные условия в экономике, в кредитные ставки в целом, и будет выбирать такую траекторию ключевой ставки, которая обеспечит выполнение нашей цели по ценовой стабильности - инфляции вблизи 4%", - заявил зампред.

По его словам, депозитные и кредитные ставки в мире, где есть цифровой рубль, и в мире, где его нет, будут одинаковыми. "Изменения в трансмиссионном механизме, которые связаны с введением цифрового рубля, будут учитываться нами при выборе нами траектории ключевой ставки", - еще раз подчеркнул он.

"В случае с цифровым рублем, наверное, нам надо будет рассмотреть использование лимитных механизмов, чтобы опять же этот процесс не влиял на способность и банков, и Банка России управлять краткосрочным состоянием ликвидности и обеспечивать стабильность позиций ликвидности и отдельных банков, и системе в целом, но этот вопрос весьма решаемый, и опять же он лежит в плоскости финансовой стабильности, а не условий проведения денежно-кредитной политики", - добавил Заботкин.