Европейские рынки акций в основном выросли в четверг

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов в четверг на фоне схожей динамики зарубежных площадок.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,58%, до 436,86 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,83%, германский DAX - 0,17%, французский CAC 40 - 0,57%, испанский IBEX 35 - 0,47%. Итальянский FTSE MIB снизился на 0,66%.

В целом позитивное влияние на настроения инвесторов оказал протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы, который указал на то, что руководители американского ЦБ не опасаются чрезмерного усиления инфляции в США, считая риски для инфляционного прогноза "более или менее сбалансированными".

Также документ подтвердил, что Федрезерв не планирует в ближайшее время отказываться от программы выкупа активов. Участники заседания отмечали, что "вероятно, потребуется некоторое время для достижения прогресса в движении к целям полной занятости и ценовой стабильности - и пока этот прогресс не будет достигнут, объем выкупа активов должен оставаться, по крайней мере, на текущем уровне".

Согласно опубликованным в четверг данным, объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале 2021 года увеличился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем также прогнозировали рост на 1,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией вокруг вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca. Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) пришло к выводу, что риск возникновения тромбов нужно включить в список редких побочных эффектов препарата. При этом в EMA подтвердили, что преимущества вакцины по-прежнему превышают риски, связанные с ее применением.

В то же время правительственная консультативная группа по вакцинам Великобритании (JCVI) рекомендовала не прививать вакциной AstraZeneca лиц моложе 30 лет из-за случаев тромбоза, сообщает BBC.

Котировки акций ASOS Plc снизились на 3,4% по итогам торгов в четверг. Британский онлайн-ритейлер одежды в первом полугодии 2021 фингода увеличил доналоговую прибыль более чем втрое - до 106,4 млн фунтов стерлингов ($146,2 млн) с 30,1 млн фунтов годом ранее. Выручка компании выросла до 1,98 млрд до 1,6 млрд фунтов стерлингов.

Акции ABB Ltd. подорожали на 0,3%. Шведско-швейцарский электротехнический концерн 9 апреля начнет обратный выкуп акций в рамках программы объемом до $4,3 млрд, о которой было объявлено ранее.

Капитализация Johnson Matthey Plc увеличилась на 1,5%. Британская химическая компания ожидает, что ее операционная прибыль за финансовый год, завершившийся 31 марта, будет ближе к верхней границе консенсус-прогноза. Аналитики, порошенные Vara, оценивают показатель в диапазоне 405-502 млн фунтов стерлингов по сравнению с 539 млн фунтов, полученными за предыдущий фингод.

Цена бумаг Bang & Olufsen AS подскочила на 7,9%. Датский производитель потребительской электроники в третьем финансовом квартале получил чистую прибыль на уровне 13 млн датских крон ($2,1 млн) по сравнению с чистым убытком в 275 млн крон годом ранее. Компания подтвердила свой годовой прогноз.

Бумаги Royal KPN NV прибавили в цене 1,4%. Нью-йоркская частная инвестиционная компания Stonepeak Infrastructure Partners объединилась со шведской EQT AB, чтобы сделать предложение о поглощении Royal KPN NV, которое может оценить нидерландского оператора связи более чем в $15 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Рыночная стоимость Anglo American Plc выросла на 3,2%. Британская горнодобывающая компания в этом году выделит свои операции по добыче энергетического угля в ЮАР в отдельную компанию, избавляясь от загрязняющего окружающую среду вида топлива на фоне растущего давления со стороны инвесторов. Новая компания, получившая название Thungela Resources Ltd., будет котироваться на фондовых биржах Йоханнесбурга и Лондона, сообщается в пресс-релизе Anglo.