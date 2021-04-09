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Инвесторы выводят капитал с развивающихся рынков

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Улучшение перспектив экономики США заставляет инвесторов выводить капитал с развивающихся рынков, ситуация в которых выглядит менее благоприятной, пишет The Wall Street Journal.

Доходность 10-летних гособлигаций Бразилии в национальной валюте подскочила до 9,65%, максимума с начала пандемии в марте 2020 года, свидетельствуют данные FactSet. Для сравнения: в конце 2020 года она составляла 6,96%.

Доходности гособлигаций России и Мексики также находятся на годовых максимумах.

Согласно данным Института международных финансов (IIF), чистый отток средств инвесторов из облигаций emerging markets как в феврале, так и в марте составил порядка $3 млрд. Наиболее активно инвесторы выходили из бумаг ЮАР, Индонезии и Индии.

Отток капиталов из акций развивающихся стран за два месяца составил в общей сложности $670 млн.

Эксперты отмечают, что оптимизм инвесторов в отношении экономики США способствует укреплению доллара и росту доходностей US Treasuries. Многие ожидают усиления инфляции в США в условиях быстрого экономического роста и рассчитывают, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется поднять базовую ставку для сдерживания инфляции. В этих условиях интерес к emerging markets резко ослаб, пишет WSJ.

"Если посмотреть на рынки активов с фиксированной доходностью развивающихся стран, видно, что они сталкиваются с крупными проблемами", - отмечает аналитик Janus Henderson Пол О'Коннор. Он сокращает вложения в акции emerging markets и сохраняет свой портфель облигаций развивающихся стран.

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