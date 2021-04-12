Европейские индексы изменились разнонаправленно, Stoxx Europe 600 и DAX обновили рекорды

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы в пятницу не продемонстрировали единой динамики.

При этом сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,08%, до рекордных 437,23 пункта, и завершил в плюсе шестую неделю подряд.

Германский DAX вырос на 0,21% и также в очередной раз обновил рекордный максимум. Французский CAC 40 прибавил 0,06% и достиг максимального значения с октября 2000 года, отмечает Trading Economics.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,38%, итальянский FTSE MIB - на 0,6%, испанский IBEX 35 - на 0,83%.

Инвесторы сосредоточены на перспективах устойчивого восстановления экономики благодаря масштабным мерам фискальной и монетарной поддержки, а также внедрению вакцин от коронавируса, пишет Trading Economics.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали неожиданное снижение промпроизводства в Германии и Франции в феврале на фоне ограничительных мер, принятых для сдерживания пандемии COVID-19.

Объем промышленного производства в Германии в феврале снизился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали роста на 1,5%, сообщает Trading Economics.

В январе, согласно пересмотренным данным, объем промпроизводства в ФРГ сократился на 2%, а не на 2,5%, как сообщалось ранее.

Относительно февраля 2020 года - последнего месяца до начала пандемии COVID-19 - промпроизводство в позапрошлом месяце упало на 6,4% после сокращения на 4% в январе.

Объем промышленного производства во Франции в феврале сократился на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали рост на 0,5%.

В январе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 3,2%, а не на 3,3%, как было объявлено ранее.

Объем промпроизводства во Франции в феврале относительно того же месяца прошлого года упал на 6,6%.

Между тем германский экспорт продолжил восстанавливаться в феврале, несмотря на связанные с COVID-19 ограничения.

Объем экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем - до 107,8 млрд евро, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение показателя на 1%.

Объем импорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в феврале увеличился на 3,6% по сравнению с январем, до 89,7 млрд евро, при ожидавшемся аналитиками росте на 2,4%.

Месяцем ранее, в январе, согласно пересмотренным данным, экспорт вырос на 1,6% в помесячном выражении, тогда как импорт сократился на 3,5%.

В четверг председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл подтвердил, что американский ЦБ должен увидеть "реальный прогресс" в движении экономики к поставленным целям, прежде чем начать сокращать объемы стимулирования.

Пауэлл, выступавший на онлайн-мероприятии в рамках весенних встреч Международного валютного фонда (МВФ), отметил, что экономическая активность в мире не сможет полностью восстановиться до тех пор, пока распространение коронавируса не будет повсеместно взято под контроль.

При этом он подчеркнул, что уверенно смотрит в будущее и рассчитывает, что бюджетные стимулы и быстрая вакцинация позволят "полностью открыть экономику США в очень скором времени".

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Европе и ситуация вокруг вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca остаются в центре внимания рынков, отмечает Trading Economics. Целый ряд стран, включая Испанию, Италию и Бельгию, ввели возрастные ограничения на использование препарата AstraZeneca на фоне случав возникновения тромбов у пациентов.

Акции TUI AG упали в цене на 2,2%. Германская туристическая компания размещает конвертируемые облигации на сумму 350 млн евро.

Цена бумаг Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS) снизилась на 0,8%. Испанская строительная компания подтвердила свою заинтересованность в покупке у итальянской Atlantia SpA доли в операторе платных дорог Autostrade per l'Italia. ACS оценивает Autostrade per l'Italia, в которой Atlantia принадлежит 88% акций, в 9-10 млрд евро. Бумаги Atlantia дорожают на 0,8%.

Котировки акций Airbus SE повысились на 0,3%. Европейская аэрокосмическая корпорация в четверг вечером опубликовала данные о поставках и заказах. Как сообщается, в марте Airbus поставила клиентам 72 самолета.