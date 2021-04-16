Индекс Stoxx Europe 600 достиг рекордного максимума

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов в четверг на данных об инфляции в Германии и Франции и финансовых отчетах компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,45%, до 438,55 пункта. Таким образом, индикатор обновил рекордный максимум на уровне 437,23 пункта, установленный на прошлой неделе.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,63%, германский DAX - на 0,3%, французский CAC 40 - на 0,41%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 снизились на 0,19% и 0,20% соответственно.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте выросли на 2% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Показатель совпал с предварительной оценкой. В феврале темпы инфляции составляли 1,6% в годовом выражении.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в марте 2021 года выросли на 1,4% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee, которые также совпали с предварительной оценкой. В феврале потребительские цены во Франции повысились на 0,8% в годовом выражении.

Пять ведущих исследовательских институтов Германии ухудшили прогноз экономического роста в стране на текущий год на фоне новой волны заболеваемости COVID-19 и сохранения ограничительных мер.

Как следует из обнародованного в четверг доклада, в 2021 году ожидается подъем ВВП Германии на 3,7%, тогда как октябрьский прогноз предусматривал увеличение на 4,2%. Между тем к началу следующего года ситуация в экономике должна нормализоваться, по мнению экспертов. Оценка экономического роста в Германии в 2022 году улучшена до 3,9% с прогнозировавшихся ранее 2,7%.

Акции ABB Ltd. в четверг подорожали на 3,2%. Шведско-швейцарский электротехнический концерн в первом квартале увеличил выручку до $6,9 млрд с $6,22 млрд годом ранее, свидетельствуют предварительные данные. Рентабельность операционной EBITA составила 13,5% по сравнению с 10,2% в первом квартале прошлого года. ABB улучшила прогноз выручки в 2021 году, теперь компания ожидает роста выручки на 5%.

Цена бумаг Publicis Groupe SA выросла на 3,3%. Французская компания, один из крупнейших в мире рекламных холдингов, зафиксировала рост органической выручки на 2,8% в первом квартале, вернувшись к положительной динамике на фоне ослабления влияния пандемии коронавируса на бизнес компании.

Бумаги Serica Energy Plc подешевели на 2,3%. Британская нефтегазовая компания в 2020 году сократила доналоговую прибыль до 12,5 млн фунтов стерлингов ($17,2 млн) со 108,8 млн фунтов. Выручка Serica уменьшилась примерно вдвое - до 125,6 млн фунтов. Добыча компании упала на 21%, цены - примерно на 33%. В то же время, совет директоров рекомендовал повысить дивиденды до 3,5 пенса с 3 пенсов за акцию.

Рыночная стоимость сервиса доставки Deliveroo Holdings Plc сократилась на 3,8%, хотя компания зафиксировала рост количества заказов в первом квартале на 114% в годовом выражении - до 71 млн. Валовой объем операций (gross transaction value, GTV) подскочил на 130% - до 1,65 млрд фунтов стерлингов.