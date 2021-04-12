Microsoft может купить компанию Nuance за $16 млрд

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Microsoft Corp. ведет переговоры о покупке Nuance Communications Inc., разработчика решения для распознавания речи и текстов, примерно за $16 млрд, сообщили сразу несколько американских СМИ со ссылкой на информированные источники.

По их данным, переговоры находятся на продвинутой стадии, и объявление о сделке может быть сделано в ближайшие дни.

Microsoft предлагает заплатить по $56 за акцию Nuance, что на 23% выше их цены на закрытие рынка в пятницу. В случае успеха переговоров эта сделка станет второй по сумме для Microsoft после приобретения LinkedIn за $27 млрд в 2016 году, отмечает CNBC.

Чистая прибыль Nuance в четвертом квартале составила $7 млн. Выручка снизилась на 4% - до $346 млн. Компания была создана в 1992 году. На конец сентября прошлого года ее штат насчитывал 7,1 тыс. человек.

Котировки акций Microsoft по итогам торгов в пятницу выросли на 1%, Nuance - на 0,8%.

С начала текущего года капитализация Microsoft увеличилась на 15%, за последние двенадцать месяцев - на 55%. Рыночная стоимость Nuance повысилась соответственно на 3,4% и 168% и составляет сейчас около $13 млрд.