Промсвязьбанк вновь оспорил передачу Сбербанку в залог имущества Антипинского НПЗ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк (ПСБ) попросил Арбитражный суд Тюменской области пересмотреть решения, вынесенных судом по сделкам Сбербанка с Антипинским НПЗ о залоге имущества, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Ранее суд отказал Промсвязьбанку в удовлетворении заявлений о признании недействительной сделки по передаче в залог 100% уставного капитала ООО "Нефтяная компания "Новый поток", а также обременений, установленных на основании шести договоров залога между Антипинским НПЗ и Сбербанком.

Согласно материалам, ПСБ требует пересмотра решений из-за вновь открывшихся обстоятельств. Суд рассмотрит это заявление 27 апреля.

Как сообщалось, на торгах единым лотом должно быть продано имущество завода - действующий производственный комплекс. Начальная цена продажи имущества составляет 110,867 млрд рублей, в том числе имущества, не находящегося в залоге, - лишь 1,5 млрд рублей. Торги неоднократно переносились из-за жалоб Промсвязьбанка, которого не устраивает установленная начальная цена имущества НПЗ.

Антипинский НПЗ, ранее входивший в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком, крупнейшим кредитором "Нового потока".

В сентябре 2019 года по заявлению ООО "СБК" Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, а в конце декабря 2019 года признал его банкротом. Конкурсное производство в отношении завода было затем продлено до 30 июня 2021 года.

Сбербанку после появления признаков банкротства предприятия в мае 2019 года автоматически перешли 80% его акций, которыми Мазуров владел через кипрскую Vikay Industrial Limited. Затем летом 2019 года стало известно, что этот пакет перешел в собственность ООО "Сокар энергоресурс" (СП кипрской "Сокар Раша Инвестментс", Госнефтекомпании Азербайджана и СБК). Остальные 20% Антипинского НПЗ, принадлежавшие ООО "Энергетика. Содружество. Успех" адвоката Николая Егорова, по данным источников, были проданы офшору Maslior Investment Ltd (бенефициары не раскрываются).

В начале июня 2020 года стало известно, что 38,4% капитала "Сокар энергоресурс" косвенно владеет кипрская инвесткомпания Valna Holding Cyprus Limited, членом совета директоров которой является бывший топ-менеджер швейцарского трейдера "ЛУКОЙЛа" Litasco Дмитрий Разинкин.