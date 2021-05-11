Торги по продаже Антипинского НПЗ возобновятся 18 мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Торги по продаже имущества АО "Антипинский НПЗ" возобновятся 18 мая, сообщает портал "Федресурс". Начальная цена актива по-прежнему составляет 110,867 млрд рублей. Шаг аукциона - 5% от начальной цены.

Прием заявок на аукцион начнется 11 мая в 10:00 по московскому времени, а завершится 14 мая в 16:00.

Торги четыре раза переносились из-за жалоб Промсвязьбанка. В частности, банк дважды жаловался в ФАС на действия организатора торгов - конкурсного управляющего НПЗ Константина Сичевого. ФАС признала доводы кредитной организации необоснованными.

Восьмой арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу Промсвязьбанка, оставив в силе решение нижестоящего суда по цене имущества Антипинского НПЗ. При этом суд снял запрет на проведение аукциона.

Промсвязьбанк не устраивает начальная цена имущества, а также то, что в состав имущественного комплекса включена 100%-ная доля в ООО "Нефтяная компания "Новый поток". ПСБ в судебном порядке пытался добиться продажи ее отдельно по стартовой цене 38,9 млрд рублей (против стоимости в 12,3 млрд рублей, определенной оценщиком). Начальная цена остального имущества, по мнению банка, должна быть установлена в 255,929 млрд рублей, но Арбитражный суд Тюменской области отклонил оба эти требования.

Антипинский НПЗ, ранее входивший в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком, крупнейшим кредитором "Нового потока".

В сентябре 2019 года по заявлению ООО "СБК" Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, а в конце декабря 2019 года признал его банкротом. Конкурсное производство в отношении завода было затем продлено до 30 июня 2021 года.

Сбербанку после появления признаков банкротства предприятия в мае 2019 года автоматически перешли 80% его акций, которыми Мазуров владел через кипрскую Vikay Industrial Limited. Затем летом 2019 года стало известно, что этот пакет перешел в собственность ООО "Сокар энергоресурс" (СП кипрской "Сокар Раша Инвестментс", Госнефтекомпании Азербайджана и СБК). В апреле текущего года Госнефтекомпания Азербайджана сообщила, что прекращает участие в управлении Антипинским НПЗ и месторождениями его "дочки" ООО "НКНП" и выходит из капитала "Сокар энергоресурс".

Остальные 20% Антипинского НПЗ, принадлежавшие ООО "Энергетика. Содружество. Успех" адвоката Николая Егорова, по данным источников, были проданы офшору Maslior Investment Ltd (бенефициары не раскрываются).

В начале июня 2020 года стало известно, что 38,4% капитала "Сокар энергоресурс" косвенно владеет кипрская инвесткомпания Valna Holding Cyprus Limited, членом совета директоров которой является бывший топ-менеджер швейцарского трейдера "ЛУКОЙЛа" Litasco Дмитрий Разинкин.