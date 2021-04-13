ОПЕК чуть повысил оценку роста спроса на нефть в 2021 году

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - ОПЕК пересмотрел свою оценку, сделанную месяц назад, относительно спроса на нефть в 2020 году – падение оказалось меньше, чем ожидалось, а также чуть повысил оценку роста потребления нефти в 2021 году, говорится в новом отчете картеля.

Так, ранее предполагалось, что в 2020 году спрос на нефть упал на 9,6 млн б/с, новая оценка – на 9,48 млн б/с, до 90,51 млн б/с. Оценка пересмотрена за счет данных IV квартала 2020 года в странах ОЭСР Европы и Америки – за счет спроса нефтехимического сектора. В странах, не входящих в ОЭСР, падение спроса также оказалось не таким низким, как ожидалось – за счет Китая.

В 2021 году, теперь ожидает ОПЕК, потребление нефти вырастет на 5,95 млн б/с, а не на 5,89 млн б/с, как прогнозировалось ранее. Таким образом, потребление нефти в 2021 году достигнет 96,46 млн б/с против предыдущей оценки в 96,27 млн б/с.

Ожидается, что на потребление нефти во втором полугодии 2021 года повлияет более сильное, чем предполагалось ранее, восстановление экономики. Оно поддерживается программами стимулирования и ослаблением карантинов на фоне развертывания вакцинации, в основном в странах ОЭСР. Тем не менее, оценка спроса на нефть в первом полугодии 2021 года понижена, в основном из-за мер, предпринимаемых по сдерживанию распространения COVID-19.

Так, ОПЕК повысила оценку спроса на нефть в I первом квартале 2021 года на 400 тыс. б/с – до 93,43 млн б/с, на II кв. оценка снижена на 520 тыс. б/с - до 95,09 млн б/с, в III квартале, полагают аналитики, спрос окажется на 320 тыс. б/с выше, чем предполагалось ранее, - 97,75 млн б/с, а в IV кв. - на 540 тыс. б/с выше - 99,45 млн б/с.

Предварительные данные показывают, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в феврале упали на 44,9 млн баррелей - до 2,978 млрд баррелей, что на 94,1 млн баррелей выше, чем в том же месяце прошлого года, на 29 млн баррелей выше среднего показателя за последние пять лет и примерно на 57 млн барр. выше среднего показателя 2015-2019 годов (последний показатель учитывается для оценки эффективности сделки ОПЕК+ - ИФ).

По компонентам запасы нефти выросли на 6,1 млн барр., а запасы нефтепродуктов упали на 51 млн барр. Остатки нефти были на 30,8 млн баррелей выше среднего за последний пятилетний показатель и на 42 млн баррелей выше среднего показателя 2015-2019 гг. В то же время запасы нефтепродуктов имели дефицит 1,7 млн баррелей по сравнению с последним средним пятилетним значением, но были на 15,5 млн баррелей выше среднего показателя 2015-2019 гг.