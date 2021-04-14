Цены на нефть выросли на данных API и прогнозах ОПЕК

Brent подорожала до $64,12 за баррель

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в среду на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США.

По оценкам API, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 апреля, сократились на 3,61 млн баррелей. Неделей ранее снижение составило 2,62 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю будет обнародован министерством энергетики страны в среду в 17:30 по Москве.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что недельное сокращение запасов нефти составило 2,9 млн баррелей, запасов бензина и дистиллятов – соответственно 200 тыс. баррелей и 700 тыс. баррелей.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в среду составляет $64,12 за баррель, что на $0,45 (0,71%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,39 (0,6%) - до $63,67 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,63 за баррель, что на $0,45 (0,75%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,48 (0,8%) - до $60,18 за баррель.

Поддержку рынку также оказывают оптимистичные ожидания ОПЕК в отношении перспектив спроса на нефть. Накануне ОПЕК улучшила прогноз потребления нефти в 2021 году, отметив, что этому будет способствовать восстановление экономики на фоне бюджетных стимулов, а также снятие карантинов благодаря массовой вакцинации.

Согласно новому прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть в текущем году вырастет на 5,95 млн б/с, а не на 5,89 млн б/с, как прогнозировалось ранее. Таким образом, потребление нефти в 2021 году достигнет 96,46 млн б/с против предыдущей оценки в 96,27 млн б/с.

"Нефтяной рынок пытается создать новый импульс, чтобы протестировать возможность дальнейшего роста", - отмечает главный аналитик по сырьевым рынкам Oanda Asia Pacific Джеффри Хэлли. "Повышение ОПЕК прогноза спроса на нефть способствует этому, хотя прогноз, возможно, является немного слишком оптимистичным", - приводит слова Хэлли агентство Bloomberg.