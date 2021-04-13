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Внешний долг РФ в I квартале снизился на 1,8%, до $459,3 млрд

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Внешний долг РФ в первом квартале 2021 года снизился на $8,553 млрд, или на 1,8%, до $459,306 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.

В результате объем внешней задолженности практически вернулся на уровень годичной давности, когда на 1 апреля он составлял $459,091 млрд.

В комментарии ЦБ говорится, что сокращение долга в первые три месяца 2021 года произошло главным образом вследствие снижения обязательств прочих секторов по внешним кредитам, а также уменьшения портфелей нерезидентов в суверенных ценных бумагах.

Внешний долг органов госуправления снизился за квартал на $3,837 млрд, или на 5,9%, до $61,469 млрд. В том числе обязательства перед нерезидентами по валютным облигациям уменьшились на $507 млн, или на 2,4%, до $20,564 млрд, по рублевым госбумагам в долларовом эквиваленте - на $3,330 млрд, или на 7,7%, до $39,860 млрд.

Внешняя задолженность небанковских секторов экономики снизилась за первый квартал на $8,076 млрд, или на 2,5%, до $309,183 млрд.

Банки, напротив, увеличили задолженность на $1,494 млрд, или на 2,1%, до $73,637 млрд.

ЦБ РФ в первом квартале 2021 года увеличил задолженность на $1,865 млрд, или на 14,2%, до $15,016 млрд.

Внешний долг РФ в 2020 году снизился на $23,559 млрд, или на 4,8%, до $467,859 млрд с $491,418 млрд.

ЦБ РФ

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