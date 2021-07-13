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Внешний долг РФ во II квартале вырос на 1,5% до $471,4 млрд

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Внешний долг РФ во втором квартале 2021 года увеличился на $7,1 млрд, или на 1,5%, до $471,4 млрд, сообщает ЦБ РФ.

Внешние обязательства РФ в первом квартале снизились на $3,1 млрд, или на 0,7%, до $464,2 с $467,4 млрд. В результате за первое полугодие 2021 года внешний долг РФ увеличился на $4,0 млрд, или на 0,9%.

Внешний долг органов госуправления вырос за второй квартал на $1,4 млрд, или на 2,2%, до $62,7 млрд. В том числе обязательства перед нерезидентами по валютным облигациям увеличились на $0,4 млрд, или на 2,1%, до $20,8 млрд, по рублевым госбумагам в долларовом эквиваленте – на $1,0 млрд, или на 2,5%, до $40,9 млрд.

Внешняя задолженность небанковских секторов экономики увеличилась за второй квартал на $2,4 млрд, или на 0,8%, до $316,0 млрд.

В том числе задолженность компаний перед прямыми инвесторами увеличилась на $2,0 млрд, или на 1,5%, до $134,1 млрд, снизилась задолженность по кредитам на $1,0 млрд, или 0,8%, до $132,7 млрд, по торговым кредитам – на $1,1 млрд, или на 6,9%, до $14,6 млрд, прочая задолженность компаний увеличилась на $2,7 млрд, или в 1,6 раза, до $7,0 млрд.

Банки увеличили задолженность на $3,1 млрд, или на 4,2%, до $77,6 млрд.

ЦБ РФ во втором квартале 2021 года увеличил задолженность на $0,3 млрд, или на 1,8%, до $15,1 млрд.

Внешний долг РФ в 2020 году снизился на $24,0 млрд, или на 4,9%, до $467,4 млрд с $491,3 млрд.

ЦБ РФ

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