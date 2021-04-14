Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,1-1,9%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду продолжил рост цен blue chips на фоне дорожающей нефти (Brent превысила $64,5 за баррель) и оптимизма инвесторов, что начало диалога между США и Россией приведет к сокращению геополитической напряженности; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,1-1,9% во главе с бумагами "Газпрома" на новостях о дивидендах концерна.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3563,98 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1485,82 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3%.

Доллар упал до 75,55 рубля (-0,4 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,629% годовых (+0,4%).

Планы о проведении саммита между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным не оказывают влияния на санкционную политику Вашингтона в отношении Москвы, сообщила представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге во вторник.

Подорожали акции "Газпрома" (+3%, до 231,4 рубля), "Татнефти" (+2,2%), "Яндекса" (+2,1%), "Роснефти" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,4%), банка ВТБ (+1,4%), Сбербанка (+1,2% и +1,3% "префы"), "Аэрофлота" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "НЛМК" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%).

"Газпром" обсуждает возможность выплаты по итогам 2020 года дивиденды в размере около 12 рублей на акцию, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. В среду, как ожидается, правление "Газпрома" определит рекомендацию по дивидендам за 2020 год.

Таким образом, дивидендные выплаты по итогам кризисного 2020 года могут составить третий по величине результат за историю (максимального размера дивиденды "Газпрома" достигали по итогам 2018 года - 16,61 рубля на акцию, за 2019 год концерн выплатил 15,24 рубля на акцию).

Подешевели расписки Ozon (-2,3%), TCS Group (-1,2%), акции ПАО "Полюс" (-0,6%), UC Rusal (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги Polymetal (-0,4%), "МТС" (-0,1%).

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду позитивный: дорожают нефть и промышленные металлы, азиатские индексы преимущественно торгуются в "плюсе". Отечественный рынок акций продолжит рост индексов и укрепление рубля. На утренних торгах доллар уже стремится к 75,5 руб./$1. "Московская биржа" в среду проведет день акционера, расписки "Русагро" торгуются последний день с дивидендами 76,44 рублей на акцию.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, к середине недели настроения на мировых рынках начали улучшаться, что позволило ведущим индексам продолжить обновлять максимумы.

Преобладанию покупок способствовали хорошие результаты размещения 30-летних казначейских бумаг в США. Высокий спрос при размещении оказал поддержку и вторичному рынку, где возобновилось снижение доходностей, в результате чего доходность 10-летних бумаг опустилась в район 1,6%. Это способствовало активизации спроса на рисковые активы и дальнейшему подъему ведущих мировых рынков. При этом инвесторы спокойно восприняли статистику по индексу потребительских цен в США, который оказался чуть выше прогнозов. Подобная реакция может быть связана с тем, что игроки уже заложили в котировки активов более высокие уровни по инфляции в Штатах на восстановлении американской экономики.

Индекс МосБиржи может подняться к верхней половине диапазона 3500-3600 пунктов, считает Зварич.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, поддержку рынку акций РФ оказали новости, что президенты США и России договорились об очной встрече в ближайшие месяцы для обсуждения вопросов геополитики. ФАС возбудила дело в отношении "Яндекса" за дискриминацию конкурирующих поисковиков. В среду инвесторы ждут старта сезона отчетности, первыми отчитаются банки Goldman Sachs, JPMorgan и Wells Fargo, что задаст настроение рынку на ближайшие недели. Индекс S&P 500 досрочно достиг среднего прогноза аналитиков Уолл-стрит на конец года, и теперь сезон отчетности должен проявить свежие аргументы для покупки американских акций.

В США во вторник индексы акций изменились на 0,2-1,1%, индикатор S&P 500 (+0,3%) в очередной раз обновил рекордный максимум.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовало приостановить использование вакцины против коронавируса COVID-19 производства Johnson & Johnson из-за случаев тромбоза.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в марте выросли на 2,6% в годовом выражении (максимум с августа 2018 года) при прогнозах роста на 2,5% после подъема на 1,7% в феврале, сообщает Trading Economics.

Дефицит госбюджета США в первом полугодии 2021 финансового года достиг рекордных $1,7 трлн, увеличившись за год на 130%, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

В среду в Азии динамика индексов акций также смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 1,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,04%).

Нефть

Нефть утром в среду дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США; цена Brent находится почти на $0,8 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $64,59 за баррель (+1,4% и +0,6% во вторник), майская цена WTI - $61,08 за баррель (+1,5% и +0,8% накануне).

По оценкам API, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 апреля, сократились на 3,61 млн баррелей. Неделей ранее снижение составило 2,62 млн баррелей. Минэнерго США опубликует свои данных о запасах в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что недельное сокращение запасов нефти составило 2,9 млн баррелей, запасов бензина и дистиллятов - соответственно 200 тыс. баррелей и 700 тыс. баррелей.

Поддержку рынку также оказывают оптимистичные ожидания ОПЕК в отношении перспектив спроса на нефть. Накануне ОПЕК улучшила прогноз потребления нефти в 2021 году, отметив, что этому будет способствовать восстановление экономики на фоне бюджетных стимулов, а также снятие карантинов благодаря массовой вакцинации.

Согласно новому прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть в текущем году вырастет на 5,95 млн б/с, а не на 5,89 млн б/с, как прогнозировалось ранее. Таким образом, потребление нефти в 2021 году достигнет 96,46 млн б/с против предыдущей оценки в 96,27 млн б/с.