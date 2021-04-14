Европейские индексы в основном умеренно выросли на статданных и отчетах компаний

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно умеренно повысились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали ключевые экономические данные и финансовые отчеты компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,12%, до 435,75 пункта.

Британский FTSE 100 вырос на 0,02%. Германский индикатор DAX прибавил 0,2513%, французский CAC 40 - 0,36%, итальянский FTSE MIB - 0,59%. Испанский IBEX 35 снизился на 0,09%.

Экономика Великобритании в феврале 2021 года выросла на 0,4% относительно предыдущего месяца, свидетельствует данные Национального статистического управления (ONS), опубликованные во вторник. Аналитики в среднем прогнозировали более значительное повышение ВВП - на 0,6%, сообщает Trading Economics.

В период с декабря по февраль британский ВВП сократился на 1,6%. Это максимальное падение с мая-июля, однако показатель оказался лучше консенсус-прогноза аналитиков, ожидавших снижения на 0,6%.

Падение ВВП в годовом выражении в феврале составило 7,8% при прогнозе снижения на 8,3%.

Согласно данным ONS, объем промышленного производства в Великобритании в феврале увеличился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это максимальные темпы роста за последние полгода. Между тем относительно февраля 2020 года промпроизводство уменьшилось на 3,5%.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста первого показателя на 0,5% и падения второго на 4,5%.

Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в апреле снизился до 70,7 пункта с 76,6 пункта месяцем ранее. Снижение показателя зафиксировано впервые с ноября 2020 года.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали подъем индикатора до 79 пунктов, респонденты The Wall Street Journal ожидали повышения до 79,5 пункта.

Тем временем в Европе начался сезон финансовой отчетности компаний, после закрытия рынка свои результаты опубликует крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA.

Котировки акций британского ритейлера одежды JD Sports Fashion Plc выросли на 3%. Компания зафиксировала падение доналоговой прибыли по итогам 2021 финансового года, не оправдав ожидания аналитиков, но сообщила, что ее прогноз является позитивным.

Акции Hays Plc укрепились на 3,6%. Эта международная рекрутинговая компания ожидает, что ее операционная прибыль в 2021 финансовом году превзойдет прогнозы рынка благодаря улучшению результатов в третьем квартале.

Рыночная стоимость Air France-KLM снизилась на 5%. Франко-голландская авиагруппа приступает к запланированной допэмиссии акций, рассчитывая привлечь от 900 до 988 млн евро. Компания продаст 186 млн новых акций по цене 4,84-5,31 евро за бумагу, говорится в ее пресс-релизе. Средства, которые Air France-KLM привлечет за счет допэмиссии акций, будут направлены на усиление баланса ее французского подразделения.

Цена бумаг Just Eat Takeaway.com NV поднялась на 6,7%. Нидерландский сервис доставки еды увеличил объем заказов в первом квартале 2021 года на 79% в годовом выражении. Наиболее значительный рост зафиксирован в Великобритании - на 96%.

Бумаги нидерландской ASML Holding NV подорожали на 0,3%. Крупнейший в Европе производитель оборудования для выпуска чипов в понедельник сообщил об обратном выкупе собственных акций на сумму 129 млн евро в рамках программы, о которой было объявлено в январе.