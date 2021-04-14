Фьючерс на индекс РТС по итогам вечерней сессии на FORTS вырос на 0,6%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Июньский фьючерсный контракт на индекс РТС по итогам вечерней торговой сессии на FORTS, закончившейся в 23:50 мск 13 апреля, вырос на 0,6% по отношению к закрытию основной торговой сессии (18:50 мск), фьючерс на индекс Мосбиржи вырос на 0,58%.

Выросли цены на следующие фьючерсы на акции: НК ЛУКОЙЛ - на 0,81%, Сбербанк России - на 0,67%, Газпром - на 1,32%, НК Роснефть - на 0,78%, ВТБ - на 0,62%, ФСК ЕЭС - на 0,21%.

Торги фьючерсными контрактами на российские акции и индексы на вечерней сессии FORTS "вбирают в себя" основные события американской торговой сессии и в определенной степени могут служить ориентиром для динамики российского рынка акций на открытие следующего торгового дня.