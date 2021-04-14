Заместитель главы "Татнефти" решил избираться в Госдуму

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель гендиректора ПАО "Татнефть" Азат Ягафаров, возглавляющий московское представительство компании, в среду подал документы на участие в праймериз "Единой России" перед выборами в Госдуму РФ, сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

В случае победы на праймериз Ягафаров намерен выдвигаться в депутаты Госдумы по Альметьевскому одномандатному округу Татарстана, в границах которого находится город Альметьевск со штаб-квартирой "Татнефти".

Комментарием Ягафарова относительно того, намерен ли он в Госдуме представлять в том числе интересы "Татнефти", "Интерфакс" пока не располагает.

В Госдуме текущего созыва Альметьевский округ представляет депутат Ринат Хайров, не связанный с нефтяной отраслью. При этом среди действующих депутатов Госдумы все же есть выходец из структур "Татнефти" - бывший гениректор ПАО "Нижнекамскшина" Радик Ильясов, ранее уже являвшийся депутатом Госдумы нескольких созывов. В текущем созыве парламента Ильясов стал депутатом в январе 2021 года, получив вакантный мандат после сложения полномочий депутатом-единороссом Иреком Зиннуровым.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре текущего года.