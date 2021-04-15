РСПП попросил уточнить положения законопроекта об учете инвестдеятельности групп предприятий

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил Минэкономразвития учесть его замечания при подготовке ко второму чтению законопроекта о создании реестра групп предприятий, которые должны будут передавать в Росстат статистику об инвестиционной деятельности своих "дочек" и списки акционеров АО.

В частности, РСПП предлагает прописать в законопроекте критерии отнесения юридических лиц к группам предприятий и к их головным организациям. Аналогичный подход применяется в банковской сфере, где установлены критерии банковской группы и ее головной организации - и на последнюю возложена обязанность уведомления ЦБ об образовании банковской группы, отмечается в письме РСПП в адрес разработчика законопроекта - Минэкономразвития ("Интерфакс" ознакомился с копией письма).

Ранее определить термины "группа предприятий" и "головная организация" в тексте законопроекта об учете инвестдеятельностим групп предприятий предложило правовое управление Госдумы.

Речь идет о законопроекте № 1129265-7, который прошел первое чтении в начале недели.

Он предполагает, что приказом Росстата будет сформирован реестр групп предприятий. Их головные организации будут обязаны представлять в Росстат первичные статистические данные об инвестиционной деятельности своих дочерних компаний. Еще одна обязанность по предоставлению статданных ляжет на держателей реестров акционеров, они должны будут ежегодно, до 5 июля представлять в Росстат перечни акционеров с указанием долей участия.

Автор инициативы - Минэкономразвития - в пояснительных материалах к законопроекту говорил о том, что данные изменения вызваны возрастающей потребностью в точных, качественных и полных данных об инвестиционном вкладе хозяйствующих субъектов в развитие своих основных средств и экономики страны в целом с целью принятия управленческих решений.

"Текущая версия законопроекта создает риски для бизнеса, поскольку он не раскрывает содержание не установленных в российском законодательстве понятий "реестр групп предприятий", "группа предприятий", "головная организация группы", не позволяет уяснить, в чем объективная необходимость введения этих понятий в нормативный оборот (наряду с уже имеющимися "группа лиц" и "аффилированные лица")", - говорится в письме РСПП.

Содержащаяся в законопроекте неопределенность не позволяет сделать вывод о том, сведения о каких акционерах должны передаваться реестродержателем - обо всех или с определенной долей в капитале АО. Кроме того, принимая во внимание большое число акционеров у публичных компаний, обработка этих сведений может быть весьма трудоемкой, а их актуальность при подаче раз в год вызывает сомнения - "с учетом динамики обращения ценных бумаг, многоуровневой системы учета прав на акции, непрерывного изменения состава акционеров". Сама цель по составлению актуального реестра групп предприятий, по мнению РСПП, является труднодостижимой, поскольку помимо информации из реестра акционеров потребуется обработка данных ЕГРЮЛ в отношении информации об участниках ООО и выстраивание цепочек участия в уставных капиталах юридических лиц.

"Представляется, что задача законопроекта в части ведения реестра групп компаний может быть достигнута более простым путем, если в законопроекте изначально будут определены критерии отнесения юридических лиц к группам предприятий и к их головным организациям", - считают в РСПП.

"Просим рассмотреть возможность проведения совещания по обсуждению поправок ко второму чтению", - говорится в письме РСПП.

Ранее свои замечания к законопроекту высказывали думский комитет по финансовому рынку и участники рынка.

Так, комитет по финансовому рынку отмечал, что услуга по предоставлению реестродержателем информации из реестра является платной, что не сказано напрямую в законопроекте. Он также указывал, что в ряде случаев в реестре вместо владельца ценных бумаг может быть указан номинальный держатель ценных бумаг. В связи с этим полученная информация не будет в полной мере отвечать целям законопроекта.

Совладелец и генеральный директор регистратора "НРК - Р.О.С.Т." Олег Жизненко в беседе с "Интерфаксом" высказывал надежду, что "определение группы предприятий будет надлежащим образом определено, а также объем и форма представления информации". Он пояснял, что сейчас регистраторы уже направляют в Росстат сведения о том, чем владеют финансовые организации, однако эта информация поставляется в обезличенной форме, без персональных данных.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года. При этом информацию за 2021 год регистраторы должны будут предоставить до 10 сентября 2021 года.