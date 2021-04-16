Акции TuSimple завершили дебютные торги на уровне цены IPO

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Акции американского производителя беспилотных грузовиков TuSimple Holdings Inc. завершили торги в четверг на уровне $40, что соответствует цене IPO.

Днем ранее TuSimple провела IPO на $1,35 млрд. Сама компания разместила 27,03 млн акций на $1,08 млрд, и еще 6,76 млн бумаг на $270,3 млн продали ее акционеры.

Первая сделка с акциями TuSimple на дебютных торгах в четверг прошла по $40,25, что всего на 0,6% выше цены IPO. В ходе сессии цена опускалась до $32,13, однако к закрытию рынка вернулась к $40.

В число инвесторов TuSimple входят CDH Investments, одна из крупнейших в Китае компаний сферы альтернативных инвестиций, и онлайн-медиаконгломерат Sina Corp. Кроме того, компания получала финансирование от Traton Group, "дочки" германского автомобильного концерна Volkswagen AG, и подразделения в сфере венчурных инвестиций американской логистической компании United Parcel Service Inc.

Штат TuSimple насчитывает около 800 сотрудников по всему миру, 600 из которых работают в Штатах, а остальная часть - преимущественно в КНР.