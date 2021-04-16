Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,7%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу растет вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent превысила $67 за баррель), а также на фоне снижения санкционной неопределенности со стороны США в отношении России; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,7% во главе с подогретыми новостями о дивидендах бумагами "Северстали".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3 580,75 пункта (+0,3%), индекс РТС – 1 485,72 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,5%.

Доллар просел до 75,94 рубля (-0,39 рубля), доходность 10-летних US Treasuries в пятницу составляет 1,582% годовых (+3,4%).

Подорожали акции "Северстали" (+1,5%, до 1688,4 рубля), "НЛМК" (+1%), банка ВТБ (+0,8%), Сбербанка (+0,7% и +0,7% "префы"), "Газпром нефти" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2021 года в размере 46,77 руб. на акцию, сообщила компания. Акционеры "Северстали" рассмотрят вопрос о дивидендах на годовом собрании 21 мая, датой закрытия реестра на получение квартальных выплат рекомендовано установить 1 июня. За IV квартал рекомендации по дивидендам составляли 36,27 руб. на акцию.

Подешевели расписки TCS Group (-1,1%), акции Polymetal (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,7%), UC Rusal (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,3% "префы"), "РусГидро" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу слабо позитивный: большинство азиатских рынков в "плюсе", нефть дорожает, промышленные металлы демонстрируют слабую волатильность. Рост китайского ВВП в I квартале оказался слабее ожиданий, но в годовом выражении экономика показала мощное восстановление на 18,3%. На старте торгов ожидается небольшое укрепление рубля и рост рынка акций. Объявленные меры США против РФ оказались меньше предшествующего страха и не затрагивают традиционные отрасли российской экономики. Из корпоративных событий стоит обратить внимание на отчетность "Северстали", а также операционные результаты "АЛРОСА" и X5 Retail Group.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, западные фондовые индексы с осторожностью шагнули выше и обновили максимумы. В пятницу запланирована публикация индекса потребительских цен в Европе, в США будут опубликованы данные по разрешениям на строительство за март и индекс потребительского доверия от университета Мичигана за апрель. Среди знаковых отчетов стоит отметить публикацию квартальных результатов Morgan Stanley.

Управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова отмечает, что поддержку росту нефти добавила статистика по Китаю: ВВП КНР в I квартале вырос на 18,3%. Однако эти данные - следствие низкой базы, год назад в этот период Китай переживал эпидемию коронавируса. Очевидно, что темпы роста экономики в следующих кварталах будут хуже. "Мы продолжаем оценивать текущий рост в нефти как избыточный и ждем разворота к более фундаментально оправданным значениям после исчерпания позитивных настроений инвесторов. Сегодня ждем удержания котировок Brent в зоне $67-68 за баррель", - отмечает эксперт.

В США в четверг индексы акций выросли на 0,9-1,3% и обновили максимумы, при этом Dow Jones (+0,9%) впервые в истории закрылся выше отметки 34000 пунктов благодаря сильной отчетности компаний и оптимистичным статистическим данным.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 576 тыс., тогда как ожидалось 700 тыс. Розничные продажи в США в марте подскочили на 9,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем прогнозировали подъем на 5,9%, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи снизились на 2,7%, а не на 3%, как было объявлено ранее.

Кроме того, индекс деловой активности Филадельфии в апреле снизился до 50,2 пункта при прогнозах падения до 41,5 пункта с мартовских 51,8 пункта. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в апреле вырос до 26,3 пункта (максимум с октября 2017 года) при прогнозах роста до 19,5 пункта с мартовских 17,4 пункта.

Между тем промпроизводство в США в марте выросло на 1,4% при прогнозах роста на 2,8%.

В пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

В пятницу ожидается встреча в Вашингтоне президента США Джо Байдена с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой. Стороны обсудят пандемию COVID-19, вопросы региональной безопасности, климатический кризис, технологическую политику, ситуацию с КНДР и отношения с Китаем, сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.

Китайский ВВП в I квартале 2021 года вырос на рекордные 18,3% в годовом выражении после роста на 6,5% в IV квартале. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост китайского ВВП в первом квартале на 19,2%, респонденты Trading Economics – на 19%.

В январе-марте 2020 года – на пике пандемии в КНР – экономика страны рухнула на 6,8%, что стало рекордным падением. Подъем в первом квартале текущего года был самым существенным с начала отслеживания этих данных в 1992 году и превысил предыдущий рекорд – 15,3%, зафиксированный в первом квартале 1993 года.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу продолжают попытки роста на фоне оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоносители; цена нефти Brent находится на $0,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $67,11 за баррель (+0,3% и +0,5% в четверг), майская цена WTI – $63,61 за баррель (+0,2% и +0,5% накануне).

Ранее на этой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 230 тыс. б/с, сославшись на улучшение экономических перспектив. Спрос на нефть в 2021 году, по оценкам МЭА, достигнет 96,7 млн б/с, что на 5,7 млн б/с больше, чем в 2020 году.

Министерство энергетики США, в свою очередь, сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,89 млн баррелей. Сокращение запасов было зафиксировано третью неделю подряд. Аналитики S&P Global Platts прогнозировали уменьшение запасов нефти в США на 2,9 млн баррелей.