Tesla извинилась за качество обслуживания клиентов в Китае

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc извинился перед китайскими клиентами за то, как компания реагировала на жалобы, и пообещал создать центр повышения качества обслуживания, сообщает The Wall Street Journal.

Эта мера была принята после того, как одна из посетительниц автосалона в Шанхае в понедельник устроила демонстрацию, что спровоцировало критику Tesla в интернете. Женщина заявила, что неисправные тормоза в Tesla Model 3 привели к аварии, из-за которой ее родителям потребовалось лечение. Tesla, в свою очередь, отмечала, что отец женщины превысил скоростной режим в момент аварии.

Клиентка потребовала полного возмещения ущерба. Вице-президент Tesla Грейс Тао в понедельник заявила местным СМИ, что компания пыталась урегулировать претензии, но не могла "выполнить необоснованные требования". Она также назвала женщину "профессиональной" протестующей, которая могла действовать в интересах лиц, желающих создать проблемы для Tesla.

Китайское агентство Xinhua в ответ выразило недоумение по поводу того, как Tesla отнеслась к жалобе клиентки.

"Мы приносим извинения за то, что не смогли вовремя урегулировать проблему с владельцем автомобиля, - заявила компания во вторник в публикации на китайской платформе Weibo. - Мы постараемся извлечь уроки из этого случая".

За несколько часов до этого политико-юридической комиссия Центрального комитета Компартии Китая обвинила Tesla в высокомерии и угрозе, которую компания создает китайским клиентам, продавая имеющие недостатки автомобили. В комиссии заявили, что Tesla должна урегулировать причины недовольства китайских клиентов и перестать "делать вид, что она не знает о скрытых опасностях, о которых она хорошо осведомлена".

Tesla обещала создать подразделение, которое займется повышением качества обслуживания клиентов. Компания отметила, что выполняет решения госорганов, уважает клиентов и активно сотрудничает с властями в рамках всех расследований.

"Мы продолжим прислушиваться к мнению клиентов, улучшать их опыт и обсуживать каждого клиента хорошо", - заявили в Tesla.

В марте Tesla продала в Китае около 35,5 тыс. электромобилей Model 3 и Model Y местного производства, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA). Это максимальный показатель компании на китайском рынке.

Акции Tesla дешевеют на 0,3% на предварительных торгах в среду.