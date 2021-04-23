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Cенаторы в США поставили под вопрос безопасность автомобилей Tesla

Cенаторы в США поставили под вопрос безопасность автомобилей Tesla
Автомобиль Tesla на Шанхайской Международной автомобильной выставке
Фото: Zhe Ji/Getty Images

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Два американских сенатора призвали Национальное управление по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) разработать рекомендации для автопроизводителей с целью улучшения качества систем помощи водителю после недавнего ДТП с электромобилем Tesla, пишет The Wall Street Journal.

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"Мы опасаемся, что вопросы безопасности, касающиеся этих автомобилей, становятся типичными, - говорится в обращении, направленном NHTSA сенаторами-демократами Ричардом Блюменталем и Эдом Марки. - Это вызывает серьезную тревогу и заслуживает вашего внимания".

В понедельник NHTSA начало расследование смертельного ДТП, произошедшего в минувшие выходные. В общей сложности регулятор проверил более двух десятков аварий с участием автомобилей Tesla, основная часть которых связана с использованием системы помощи водителю.

Как сообщалось, автомобиль Tesla Model S 2019 года выпуска в прошедшие выходные врезался в дерево в Спринге, штат Техас. Два человека, находившиеся в машине, погибли. По данным полиции, электромобиль был в режиме автопилота.

Глава Tesla Inc. Илон Маск заявил, однако, что разбившийся электромобиль не находился в режиме автопилота.

В Tesla неоднократно отмечали, что режим автопилота не является заменой водителю, и при использовании функции необходимо следить за дорогой и контролировать ситуацию. "Автопилот и функция полного самоуправления должны использоваться при постоянном внимании водителя, который держит руки на руле и готов в любой момент принять управление", - говорится на сайте компании.

США Tesla

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