ЦБ до конца 2026 года не будет наказывать банки за работу с запрещенными в России сайтами

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Банк России продлил до конца 2026 года период, в течение которого не будет применять к кредитным организациям меры за нарушение запрета на банковское обслуживание организаций, чьи сайты включены в единый реестр запрещенных в России интернет-ресурсов.

В соответствии с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ, 115-ФЗ), банкам запрещено проводить операции по поручению лиц, чьи сайты включены в единый реестр Роскомнадзора. Требование вступило в силу летом 2021 года, однако в ноябре 2021 года ЦБ отложил применение мер к банкам за его нарушение до апреля 2022 года. Затем регулятор неоднократно продлевал эту меру.

Законопроект № 158779-8 о смягчении правил работы банков с интернет-ресурсами был принят в первом чтении еще в ноябре 2022 года, во втором чтении он пока не принят. Банки попали в непростую ситуацию, пояснял ранее Илья Ясинский, занимавший на тот момент пост директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ. Банки формально обязаны блокировать любые операции, связанные с ресурсами из реестра Роскомнадзора. "Это могут быть крупные поисковики российские, в первую очередь "Яндекс", поэтому для того, чтобы не парализовать деятельность этих организаций, вносится вот это маленькое уточнение", - сказал Ясинский при рассмотрении законопроекта в первом чтении.

В пояснительной записке к законопроекту уточнялось, что в ходе правоприменительной практики банки столкнулись с трудностями при использовании информации, содержащейся в едином реестре запрещенных доменных имен. Поправками предлагалось закрепить на законодательном уровне, что запрет на банковское обслуживание не распространяется на клиента, оказывающего услуги с использованием сайта, чье доменное имя/указатель страницы содержится в едином реестре, в том случае, если доступ к такому имени/указателю не ограничен.

