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Moody's узнал, что люди за время пандемии накопили дополнительно $5,4 трлн

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Потребители по всему миру с начала пандемии COVID-19 накопили дополнительные сбережения на сумму $5,4 трлн, что эквивалентно 6% глобального ВВП, сообщает Moody's.

Международное рейтинговое агентство определяет этот избыток как дополнительную экономию по сравнению с моделью расходов в 2019 году.

При этом стремительный рост потребительского доверия предполагает, что покупатели снова будут готовы тратить деньги, как только магазины, бары и рестораны возобновят работу после снятия карантинных ограничений, введенных для ограничения распространения заболевания. В первом квартале этого года глобальный индекс потребительского доверия, который рассчитывает Conference Board, достиг самого высокого значения с момента начала его подсчета в 2005 году, при этом значительный рост отмечен во всех регионах мира, отмечает Financial Times.

"Высвобождение значительного отложенного спроса в сочетании с чрезмерным объемом дополнительных сбережений вызовет всплеск потребительских расходов во всем мире по мере того, как страны приближаются к коллективному иммунитету и открывают свои экономики", - полагает главный экономист Moody's Analytics Марк Занди.

Если потребители потратят около трети дополнительных сбережений, они увеличат мировой объем производства на 2 процентных пункта в этом году и в следующем, полагают аналитики агентства.

Хотя в прошлом году мировая экономика пережила самый сильный в современной истории спад, доходы домохозяйств были в существенной степени защищены беспрецедентными мерами господдержки. Кроме того, потребители сократили расходы из-за высокой неопределенности в отношении будущего, включая наличие работы и доходов, а также из-за закрытия или ограничения работы многих предприятий сферы услуг. В результате, по данным ОЭСР, в 2020 году норма сбережения во многих странах с развитой экономикой достигла максимальной отметки в этом столетии, а банковские депозиты населения сильно выросли.

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