Британцы накопили на банковских депозитах 200 млрд фунтов в период пандемии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Британские семьи накопили на банковских депозитах порядка 200 млрд фунтов стерлингов ($278 млрд) с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года, свидетельствуют данные Банка Англии.

Доходы британцев в основном сохранились в период пандемии благодаря государственным программам поддержки экономики, в то время как возможности для расходования средств резко уменьшились из-за локдаунов, пишет газета Financial Times.

Крупные сбережения могут поддержать экономический подъем в Великобритании, когда ограничительные меры, введенные в связи с COVID-19, будут полностью сняты, отмечают эксперты.

Объем средств на банковских депозитах британцев в марте увеличился на 16,2 млрд фунтов. Для сравнения: среднемесячный показатель прироста банковских депозитов за 12 месяцев до февраля 2020 года, то есть до начала пандемии, составлял 2,6 млрд фунтов.

Чистый объем привлеченных британцами ипотечных кредитов в марте составил 11,8 млрд фунтов, что является максимумом с начала отслеживания британским ЦБ этих данных в апреле 1993 года.