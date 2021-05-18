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Credit Suisse стали покидать менеджеры на фоне потерь из-за краха Archegos

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Не менее десяти управляющих директоров инвестиционного подразделения Credit Suisse Group AG в США планируют покинуть банк после краха американского хедж-фонда Archegos Capital Management, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По сведениям издания, многие из них собираются перейти к конкурентам, включая Barclays Plc. В частности, Ихсан Эссаид, специализирующийся на слияниях и поглощениях в телекоммуникационной и медиаотрасли, перейдет на позицию соруководителя Barclays по слияниям и поглощениям на американском рынке. Помимо этого, британский банк нанял специалистов Credit Suisse по финансовым организациям Тима Девина и Давида Макгоуна.

Еще два банкира из подразделения финансовых организаций - Крис Эби и Ник Дэйли - уходят в Goldman Sachs Group Inc. и Bank of America Corp. соответственно.

Perella Weinberg Partners, специализирующаяся на финансовых услугах, наняла управляющего директора Credit Suisse по химотрасли Кристиана Брадина.

Credit Suisse также покинут Саймон Ауэрбах, специализирующийся на информационных услугах, и занимающийся транспортным сектором Джейсон Вортендайк, который возвращается в Citigroup Inc.

Лео Райф из подразделения здравоохранения перейдет в Jefferies Financial Group Inc.

Недовольство многих банкиров Credit Suisse, в частности, связано с тем, что неудача подразделения прайм-брокериджа, клиентом которого был Archegos, затмила успехи инвестиционного подразделения.

Банк недавно был советником в нескольких крупных сделках, включая слияние Advanced Micro Devices и Xilinx Inc., а также приобретение сети автозаправочных станций Speedway японской Seven & I Holdings Co.

В 2020 году Credit Suisse занимал шестое место в рейтинге банков, занимающихся M&A, который составляет Dealogic. В частности, это связано с доминированием Credit Suisse среди андеррайтеров специализированных компаний по слияниям и поглощениям (special-purpose acquisition company, SPAC).

Некоторые банкиры также считают, что руководство Credit Suisse мало сделало для того, чтобы снизить обеспокоенность по поводу влияния потерь банка на компенсации.

Крах Archegos в марте заставил Credit Suisse и другие банки закрыть крупные позиции с убытками. По информации WSJ, швейцарский банк предоставил фонду больше средств по сравнению с другими банками и был одним из последних, закрывших позиции.

Фонд Archegos, управляемый бывшим менеджером Tiger Asia Биллом Хвоном, ликвидировал позиции в объеме около $30 млн. 25 марта компания попросила банки разработать стратегию ликвидации позиций фонда после того, как его крупнейшие позиции резко стали отрицательными. Банкам было предложено отложить крупные сделки и продолжить обсуждение в выходные, однако разговор закончился без достижения соглашения.

26 марта Goldman Sachs Group Inc. начал продавать большие объемы акций, связанных с Archegos. Morgan Stanley также поспешил ликвидировать свои позиции. Топ-менеджеры Credit Suisse ожидали, что потери, связанные с Archegos, составят несколько миллиардов долларов, сообщал 31 марта Bloomberg.

Archegos Credit Suisse Швейцария США Barclays Ихсан Эссаид

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