ЦБ с 23 апреля будет публиковать прогноз по траектории ключевой ставки

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Банк России, как и обещал в феврале, начиная с 23 апреля включит в число показателей публикуемого среднесрочного прогноза диапазоны среднего уровня ключевой ставки. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Прогноз по наиболее вероятной на момент публикации траектории изменения ставки ЦБ " на прогнозном горизонте (в настоящий момент - до 2023 года включительно)", будет публиковаться после каждого опорного заседания, пообещал регулятор.

Диапазоны среднего уровня ключевой ставки за каждый календарный год прогнозного периода "будут отражать параметры денежно-кредитной политики, которая с высокой долей вероятности реализуется при развитии экономической ситуации в России и в мире в рамках базового прогноза", говорится в пресс-релизе.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, объявляя о намерении публиковать прогнозную траекторию ставки, уточняла, что она "будет отражать весь спектр модельных расчетов, сценарных условий, которые принимались во внимание при обсуждении вопроса на совете директоров".

В мае 2019 года глава ВТБ Андрей Костин призвал ЦБ публиковать индикативный прогноз по будущим изменениям ключевой ставки. Он объяснил, что рынку было бы удобно ориентироваться на этот прогноз при планировании.