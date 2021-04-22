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ЦБ с 23 апреля будет публиковать прогноз по траектории ключевой ставки

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Банк России, как и обещал в феврале, начиная с 23 апреля включит в число показателей публикуемого среднесрочного прогноза диапазоны среднего уровня ключевой ставки. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Прогноз по наиболее вероятной на момент публикации траектории изменения ставки ЦБ " на прогнозном горизонте (в настоящий момент - до 2023 года включительно)", будет публиковаться после каждого опорного заседания, пообещал регулятор.

Диапазоны среднего уровня ключевой ставки за каждый календарный год прогнозного периода "будут отражать параметры денежно-кредитной политики, которая с высокой долей вероятности реализуется при развитии экономической ситуации в России и в мире в рамках базового прогноза", говорится в пресс-релизе.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, объявляя о намерении публиковать прогнозную траекторию ставки, уточняла, что она "будет отражать весь спектр модельных расчетов, сценарных условий, которые принимались во внимание при обсуждении вопроса на совете директоров".

В мае 2019 года глава ВТБ Андрей Костин призвал ЦБ публиковать индикативный прогноз по будущим изменениям ключевой ставки. Он объяснил, что рынку было бы удобно ориентироваться на этот прогноз при планировании.

Банк России Эльвира Набиуллина ВТБ Андрей Костин

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