Банк России рассмотрит вопрос о ключевой ставке

Аналитики ждут повышения ставки на 25 или 50 базисных пунктов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики, в том числе вопрос об уровне ключевой ставки.

Все аналитики ждут повышения ключевой ставки в ближайшую пятницу, при этом мнения о размере шага - на 25 или 50 базисных пунктов (б.п.) - разделились почти поровну.

Сейчас ключевая ставка составляет 4,50%. Банк России ее повысил 19 марта на 25 б.п. При этом регулятор тогда отметил, что быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике (возвращения ключевой ставки на уровень 5-6%).

Мнения участников финансового рынка также разделились поровну: из 24 респондентов, принявших участие в опросе ассоциации ACI Russia, 46% считают, что ЦБ повысит ставку на 25 б.п., до 4,75%, столько же за ее повышение на 50 б.п., до 5,00%. При этом совсем небольшая часть участников опроса (0,08%) ждет сохранения ставки ЦБ на текущем уровне в 4,50%.

Годовая инфляция в РФ на 19 апреля, исходя из расчетов на основе данных Росстата, снизилась почти до 5,5% (5,53% без округления до десятых) с 5,55% на 12 апреля, 5,66% на 5 апреля и 5,8% (5,79% без округления) на конец марта (это было максимальное значение с ноября 2016 года, когда она равнялась также 5,8%).

У ЦБ есть причины для повышения ставки сразу на 50 б.п., но также есть факторы, которые позволяют регулятору повысить ее всего на 25 б.п., считают аналитики SberCIB Investment Research. "Мы видим несколько причин, по которым ЦБ РФ мог ускорить нормализацию своей политики и на этот раз выбрать более крупный шаг - 50 б.п. Среди них: рост инфляции, который теперь определяется ростом базовой инфляции; волатильность рубля на фоне роста геополитических рисков; тот факт, что на опорных заседаниях (как в апреле) у ЦБ есть возможность глубже пересмотреть прогнозы и свою политику. Тем не менее, стоит следить за новостями на этой неделе, так как изменение новостного фона может позволить ЦБ повысить ставку лишь на 25 б.п. Мы также ожидаем, что ЦБ сохранит неизменным свой основной сигнал о необходимости вернуться к нейтральной политике", - полагают эксперты.

За более активное повышение ключевой ставки в пятницу "голосуют" геополитика и инфляция, считают аналитики Райффайзенбанка. Они ждут повышения ставки на 50 б.п. "Такое решение было бы логичной реакцией как на динамику инфляции, так и на "навес" геополитических рисков, особенно усилившихся за последний месяц", - пишут экономисты в обзоре.

Аналитики "Ренессанс Капитала" также ожидают повышения ставки ЦБ в пятницу сразу на 50 б.п..

Morgan Stanley прогнозировал повышение ставки на 25 б.п., но при этом не исключал и большего шага. После объявления новых санкций США, в частности, в отношении госдолга РФ, экономисты пересмотрели прогноз (теперь ждут повышения на 50 б.п.).

"Мы ожидаем, что регулятор повысит ключевую ставку сразу на 50 б.п., таким образом, доведя ее до нижней границы нейтрального диапазона 5,0-6,0%. Мы пересматриваем наш предыдущий прогноз (+25 б.п.) на фоне сохранения геополитических рисков, а также ослабления курса рубля", - пишут аналитики Газпромбанка в обзоре.

"ВТБ Капитал" ожидает повышения ставки в пятницу на 25 б.п. При этом эксперты видят достаточно большую вероятность (30-40%) повышения ставки сразу на 50 б.п.

"Мы не видим веских оснований для того, чтобы Банк России удивил повышением ставки более, чем на 25 базисных пунктов, несмотря на усилившиеся геополитические риски", - отмечают экономисты Citi.

Аналитики Росбанка и БКС также ждут от ЦБ шага повышения в 25 б.п.

Заседание совета директоров по денежно-кредитной политике в пятницу будет опорным, то есть помимо основного пресс-релиза регулятор также опубликует среднесрочный прогноз. Пресс-конференция председателя теперь проходит после каждого заседания (опорного и неопорного). Кроме того, ЦБ 23 апреля впервые представит прогнозную траекторию ключевой ставки. Доклад о денежно-кредитной политике будет опубликован 4 мая.