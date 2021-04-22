Фондовый рынок США вырос после двухдневного снижения

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в среду после снижения по итогам двух предыдущих торговых сессий.

Инвесторы покупали акции компаний, которые зависят от восстановления экономики, пишет CNBC. Бумаги круизного оператора Norwegian Cruise Line Holdings выросли в цене на 10,1%, авиакомпании United Airlines Holdings Inc. - на 3,1%.

Ранее на этой неделе индексы Dow Jones и S&P 500 отступили от рекордных отметок, достигнутых в прошлую пятницу. Аналитики связывали это снижение с ростом случаев COVID-19 в мире, особенно в Индии и Японии, отмечает MarketWatch.

"Рыночная волатильность выросла на фоне опасений по поводу развития пандемии, обеспокоенности инфляцией и сильного разочарования отчетностью Netflix", - сказал главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хафеле. Однако он отметил, что ожидает "продолжения ралли на рынке и возобновления ротации".

Чистая прибыль Netflix Inc. в первом квартале выросла до $1,71 млрд, или $3,75 в расчете на акцию, по сравнению с $542,2 млн, или $1,19 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Квартальная выручка компании увеличилась на 24,2%, до $7,16 млрд. Однако рост числа подписчиков стримингового сервиса в январе-марте не оправдал прогнозов. Акции компании в среду упали на 7,4%.

Американская нефтесервисная компания Halliburton Co. в первом квартале получила чистую прибыль на уровне $170 млн, или $0,19 на акцию, по сравнению с чистым убытком в $1,02 млн, или $1,16 млрд, годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что чистая прибыль компании составит $0,17 на акцию. Выручка Halliburton снизилась на 31,5%, до $3,45 млрд, но превысила консенсус-прогноз на уровне $3,36 млрд. Однако котировки бумаг компании снизились на 3,6%.

Нефтесервисная компания Baker Hughes Co., в свою очередь, в первом квартале зафиксировала чистый убыток в $452 млн, или $0,61 на акцию, против $10,23 млрд, или $15,66 на акцию, за аналогичный период 2020 года. Скорректированная прибыль выросла до $0,12 с $0,11 на акцию и превысила ожидания аналитиков FactSet, которые не прогнозировали изменений показателя. Выручка Baker Hughes уменьшилась на 12%, до $4,78 млрд, при ожидавшихся аналитиками $4,8 млрд. Стоимость бумаг выросла на 0,2%.

Чистая прибыль страховщика Anthem Inc. в первом квартале увеличилась до $1,67 млрд, или $6,71 на акцию, с $1,52 млрд, или $5,94 на акцию. Скорректированная прибыль составила $7,01 на акцию при ожидавшихся $6,38 на акцию. Выручка компании в январе-марте выросла на 9,3%, до $32,39 млрд. Аналитики прогнозировали рост выручки до $32,97 млрд. Акции Anthem подорожали на 0,8%.

Котировки акций американского разработчика программного обеспечения в сфере автоматизации бизнес-процессов UiPath подскочили на 23,2% на дебютных торгах после IPO.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 316,01 пункта (0,93%) и составил 34137,31 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 38,48 пункта (0,93%) - до 4173,42 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 163,95 пункта (1,19%) и составил 13950,22 пункта.