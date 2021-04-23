Стоимость предприятия En+ и ВЭБа по розливу воды в Байкальске составит 90 млн евро

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Инвестиции En+ и ВЭБа в производство по розливу воды в Байкальске в рамках Международного центра водных ресурсов (МЦВР) составят 90 млн евро, сообщил журналистам директор департамента по развитию производственной системы En+ Сергей Пономаренко.

"Инвестиции - порядка 90 млн евро", - сказал он, не назвав полную стоимость центра, частью которого станет предприятие.

Ежегодный объём производства может составить 1 млрд литров воды. "Эта цифра, которую я назвал - пока оценочная. Ориентируемся на российский рынок", - сказал он.

По словам Пономаренко, сейчас идёт концептуальная проработка проекта строительства предприятия, на котором будут работать 200-250 человек. Оно начнётся после рекультивации, первая очередь предприятия может быть запущена "через 3-4 года", сообщил он.

Как сообщалось, на площадке закрытого Байкальского ЦБК может быть реализован проект по строительству МЦВР с сопутствующим многофункциональным кластером производственного, научно-исследовательского, туристического и образовательного значения. Непосредственной реализацией этого проекта займется En+.