Сбербанк не получал просьб от властей поддержать рынок госдолга

Ситуация с новыми санкциями США пока не вызывает озабоченности, заявил Герман Греф

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Просьб поддержать рынок госдолга после санкций США от российских властей не поступало, пока ситуация не вызывает озабоченности, сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн-конференции в пятницу.

"Не обсуждали эту ситуацию, и не было никаких просьб поддержать. Честно сказать, эта ситуация пока не вызывает каких-то озабоченностей", - сказал Греф.

Портфель ОФЗ на балансе Сбербанка превышает 3 трлн рублей, отметил он. Греф подчеркнул, что он больше портфеля иностранных инвесторов.

"Только за прошлый год российские банки купили, если мне не изменяет память, порядка 4 трлн рублей (4,4 трлн рублей - ИФ) выпусков ОФЗ. В оставшийся период времени не нужно никаких чрезвычайных мер для того, чтобы заместить этот портфель (американских инвесторов - ИФ). Я думаю, он будет замещен в плановом порядке совершенно плановыми аллокациями, которые есть у банков на покупку облигаций", - заявил глава Сбербанка.

Он также отметил, что ситуация с доходами федерального бюджета складывается лучше, соответственно, потребуется меньший объем заимствований.

"Проблемы такой большой не ожидается, если опять-таки не случится какой-нибудь сюрприз, как в прошлом году", - добавил Греф.

Новые санкции США против госдолга РФ

На прошлой неделе Минфин США сообщил, что после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях, и предоставлять кредиты министерству финансов, Центробанку или Фонду национального благосостояния. При этом американские инвесторы смогут покупать обязательства юридических лиц, доля в которых принадлежит Минфину, ЦБ или ФНБ.

До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 г. американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. На практике это лишило Минфин РФ возможности размещать новые долларовые евробонды, поэтому в 2020 году за рубежом Россия занимала только в евро.