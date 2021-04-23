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ЦБ РФ не увидел значимого оттока из ОФЗ после введения санкций США

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американские санкции в отношении российского госдолга не привели к значимому оттоку иностранных инвестиций из ОФЗ, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она добавила, что за неделю после объявления санкций продажи ОФЗ составили 43 млрд рублей, тогда как с 1 по 16 апреля продажи нерезидентов составили 101 млрд рублей.

"Но надо отметить, что нерезиденты выходили не только под влиянием санкций, но и потому, что изменились мировые ставки. Отток был практически из всех стран с развивающимися рисками. Ну, и, конечно, что касается нас - немного выросла стоимость риска", - уточнила глава ЦБ РФ.

Минфин США сообщил 15 апреля, что после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях, и предоставлять кредиты министерству финансов, Центробанку или Фонду национального благосостояния (ФНБ). При этом американские инвесторы смогут покупать обязательства юридических лиц, доля в которых принадлежит Минфину, ЦБ РФ или ФНБ.

Иностранные инвестиции в ОФЗ составляют порядка 20% от совокупного объема в обращении, однако доля американских и других зарубежных инвесторов в первичных размещениях ОФЗ невелика - порядка 10%.

До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. На практике это лишило Минфин РФ возможности размещать новые долларовые выпуски облигаций, поэтому в 2020 году за рубежом Россия занимала только в евро.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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