Рубль утром умеренно ослабел к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне наметившегося снижения цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,98 - 75,5 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,03 руб./$1 (+5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 90,91 руб./EUR1 (+23 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 13,1 коп. к уровню закрытия 23 апреля, до 82,18 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,93 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 44,24 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 26 апреля связано с наметившимся падением цен на нефть на фоне обеспокоенности рынка скачком случаев COVID-19 в азиатских странах.

В пятницу рубль активно рос на фоне решения Банка России повысить размер ключевой ставки сразу на 50 б.п., до 5,0% (это нижняя граница коридора нейтральности, который ЦБ оценивает в 5-6%). Кроме того, поддержку рублю оказывало начало возвращения в места постоянной дислокации российских военных, которые принимали участие в военных учениях, в том числе на территории Крыма.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $65,82 за баррель, что на 0,44% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $61,93 за баррель, что на 0,34% ниже уровня на закрытие рынка 23 апреля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют позитивную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,65%, китайский CSI300 прибавляет 0,27%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 незначительно подрос - на 0,1%.

Фондовые индексы США повысились по итогам торгов в пятницу. Днем ранее индекс Dow Jones опустился на 0,94%, S&P 500 - на 0,92%, Nasdaq - на 0,94%. По итогам прошедшей недели S&P 500 потерял 0,1%, Dow Jones и Nasdaq - 0,5% и 0,3% соответственно.

Давление на рынок оказало сообщение Bloomberg, согласно которому президент США Джо Байден предложит повысить налог на доход от прироста капитала для состоятельных частных инвесторов почти вдвое - до 39,6% с нынешних 20%, чтобы привлечь в бюджет средства для финансирования социальных программ.