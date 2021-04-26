Акционер предупредил ExxonMobil о рисках концентрации на ископаемом топливе

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Корпорация ExxonMobil столкнется с угрозой выживанию своего бизнеса, если продолжи т концентрироваться на ископаемых видах топлива, предупредил акционер-активист компании, хеджфонд Engine No 1.

"У ExxonMobil все еще нет надежного плана сохранения стоимости (бизнеса - ИФ) в условиях энергетического перехода", - говорится в презентации хедж-фонда, с которой ознакомилась Financial Times.

Фонд раскритиковал компанию за отказ "признавать, что спрос на ископаемое топливо может снизиться".

Нефтегазовая компания заявляет о своих "усилиях в таких областях, как улавливание углерода и производство биотоплива", однако Engine No 1 считает эти заявления "рекламой". Exxon улавливает менее 1% произведенного компанией углерода, если учитывать выбросы из-за использования топлива, которое она продает, отмечает акционер.

Engine No 1 был создан в 2020 году менеджером хедж-фондов Крисом Джеймсом и Чарли Пеннером из Jana Partners. Хедж-фонду принадлежит доля стоимостью в $50 млн в Exxon. Акционер-активист с декабря ведет борьбу с целью изменения совета директоров Exxon на собрании акционеров, которое запланировано на конец мая. Engine No 1 заручился поддержкой пенсионного фонда Calstrs и церковных уполномоченных, управляющих активами церкви Англии.

В декабре нефтегазовая компания объявила о цели снижения "интенсивности" производства парниковых газов, которая отражает объем выбросов на каждый добытый баррель, на 15-20% к 2025 году. Exxon также планирует сократить выбросы метана и сжигание попутного природного газа. Компания заявила, что ее цели соответствуют Парижскому климатическому соглашению.

Однако в презентации Engine No 1 утверждается, что общие выбросы Exxon вырастут к 2025 году. "ExxonMobil продолжает стремиться к росту добычи и таким образом увеличивает общий объем выбросов", - говорится в документе.

Институциональные акционеры Exxon, включая BlackRock и Vanguard, заявляли, что проблемы изменения климата будут играть решающее значение в их инвестиционных стратегиях.

Отвечая на заявления Engine No 1, Exxon призвала акционеров не позволять недавно созданному хедж-фонду "вводить себя в заблуждение". Компания отметила, про продолжит инвестировать в "недорогие и прибыльные" нефтяные активы, чтобы поддерживать выплату дивидендов, погашение долга и инвестировать в проекты низкоуглеродной энергетики.

В начале марта в совет директоров Exxon вошел инвестор-активист Джефф Уббен, который выступает за социально ответственное инвестирование. В январе Exxon начала раскрывать данные о выбросах от использования продаваемых компанией продуктов (Scope 3).

На прошлой неделе Exxon предложила проект улавливания и хранения углекислого газа в Мексиканском заливе стоимостью $100 млрд.

Exxon ранее заявляла, что, несмотря на мировые усилия по декарбонизации, нефть и газ продолжат играть ключевую роль в мировой экономике. Компания скептически относится к обещаниям своих конкурентов, включая BP Plc, инвестировать в возобновляемые источники энергии и достичь нулевых нетто-выбросов углерода.

Engine No 1 в своей презентации также пытается привлечь внимание акционеров к финансовым показателям Exxon. В условиях пандемии Exxon фиксировала убытки четыре квартала подряд, была исключена из расчета индекса Dow Jones и списала активы стоимостью почти $20 млрд.

При этом в Engine No 1 утверждают, что за десятилетие, предшествовавшее пандемии, компания потеряла $175 млрд стоимости, в то время как доходность ее акций составляла 28% по сравнению со средними 85% у Chevron Corp., Royal Dutch Shell, Total и BP.

Акции Exxon с начала текущего года подорожали почти на 35%, обогнав рост индекса S&P 500.