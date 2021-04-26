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"Лента" в I квартале увеличила онлайн-продажи в 7,7 раза

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Онлайн-продажи ритейлера "Лента" (собственного и партнерских сервисов доставки, сервиса click & collect) в I квартале 2021 года выросли в 7,7 раза (на 673,9%) по сравнению с показателем за I квартал 2020 года, до 3,813 млрд рублей.

"Доля онлайн-продаж "Ленты" продолжила рост в соответствии с рыночными трендами, по мере того как пандемия COVID-19 способствовала растущим предпочтениям потребителей заказывать доставку продуктов питания", - говорится в сообщении ритейлера.

Объем онлайн-продаж за квартал составил 3,6% от общего объема продаж "Ленты". На собственный сервис экспресс-доставки компании "Ленточка" теперь приходится 38% от онлайн-продаж ритейлера. Внутренний анализ, проведенный "Лентой", подтверждает, что "Ленточка" обеспечивает дополнительные продажи, не оказывая при этом существенного влияния на существующие каналы доходов.

Количество онлайн-заказов в январе-марте выросло в 9,7 раза (на 871,4%), до 2,152 млн.

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Онлайн-продажи и онлайн-заказы демонстрировали рост в течение каждого месяца I квартала. Так, в январе онлайн-продажи "Ленты" выросли почти в 11 раз в годовом выражении, до 1,164 млрд рублей, в феврале - в 9,3 раза, до 1,285 млрд рублей, в марте - в 5,5 раза, до 1,364 млрд рублей.

Компания имеет собственную платформу click & collect во всех 89 городах присутствия магазинов "Ленты" (в I квартале 2020 года сервис еще не был запущен). Ленточка" доступна в 84 городах (год назад сервис функционировал только в одном городе). Кроме того, "Лента" работает с онлайн-партнерами во всех 89 городах, где она осуществляет свою деятельность (в I квартале прошлого года таких городов было 21).

Быстрорастущие каналы онлайн-продаж "Ленты" по всем ключевым покупательским миссиям оставались одним из ключевых драйверов роста компании в I квартале, отмечается в сообщении.

Общая выручка "Ленты" в январе-марте выросла на 1,2%, до 107,312 млрд рублей, в том числе розничная выручка - на 1,5% (до 105,881 млрд рублей). Скорректированные розничные продажи (без учета эффекта высокой базы второй половины марта 2020 года, когда на рынке наблюдался ажиотажный спрос на фоне пандемии COVID-19) выросли на 6,9%.

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. На конец марта под управлением компании было 394 магазина, в том числе 254 гипермаркета и 140 супермаркетов (в сегменте супермаркетов компания также учитывает магазины "у дома" - нового формата для "Ленты").

Лента

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