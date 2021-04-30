Выдача ипотечных кредитов в России в марте выросла на 24%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В марте 2021 года российские банки выдали ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 501,0 млрд рублей, что на 24,2% больше, чем в феврале (403,3 млрд рублей), следует из информации на сайте Банка России.

Количество предоставленных в марте кредитов увеличилось по сравнению с февралем на 22,9% (178 100 против 145 000).

Объем ипотечных кредитов, предоставленных в январе-марте 2021 года, составил 1 163,7 млрд рублей, что на 52,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года (762 млрд рублей).

При этом количество предоставленных в первые три месяца текущего года кредитов увеличилось по сравнению с январем-мартом прошлого года на 35,5% (418 100 против 308 700).

Совокупный портфель ипотечных кредитов в январе-марте 2021 года увеличился на 702,6 млрд рублей, или на 7,7%, до 9 трлн 788,9 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, в марте снизилась до 7,23% годовых с 7,26% в феврале, вернувшись на уровень января.

Средний размер одного ипотечного кредита в марте составил 2,813 млн рублей, что на 1,1% больше, чем в феврале. Рост этого показателя за квартал составил 6,2%, Его годовые темпы роста за месяц не изменились - как и в феврале, они составили 12,7%.