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Российские банки в I квартале увеличили прибыль на 9%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российские банки в первом квартале 2021 года заработали 578 млрд рублей, что на 9% выше результата аналогичного периода 2020 года, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

"Это выше ожиданий, частично из-за того, что резервы банки досоздали заблаговременно", - сообщил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов на брифинге в понедельник.

Положительно на финансовый результат за квартал повлиял рост чистого процентного (+70 млрд рублей, или +8%) и комиссионного (+36 млрд рублей, или +12%) доходов, благодаря восстановлению потребительской активности и росту кредитования, а также сокращение расходов на резервы с 277 млрд рублей до 115 млрд рублей. Отрицательно на квартальной прибыли отразилось снижение доходов от переоценки иностранной валюты с 211 млрд рублей до 39 млрд рублей.

Чистая прибыль банковского сектора в марте 2021 года составила 205 млрд рублей, что на 8% выше марта 2021 года (190 млрд рублей) и на 22% выше февраля 2021 года (168 млрд рублей), отмечается в обзоре ЦБ. "Резкого снижения прибыли в связи с отменой послаблений в части формирования резервов по крупным корпоративным кредитам не произошло, так как банки заблаговременно создали резервы в необходимом на сегодняшний момент объеме", - подчеркивает регулятор.

Количество прибыльных банков в марте заметно увеличилось (с 233 до 248), отмечает ЦБ. При этом доля прибыльных банков по итогам I квартала 2021 года составила 98% в активах сектора.

Балансовый капитал банковского сектора в марте 2021 года вырос на 160 млрд рублей - до 10,9 трлн рублей, что ниже заработанной прибыли из-за отрицательной переоценки ценных бумаг, оцениваемых через прочий совокупный доход (-41 млрд рублей). Показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) в марте вырос на 0,1 процентного пункта (п.п.) - до 12,6%, преимущественно за счет заработанной банками прибыли и привлечения субординированных кредитов.

Запас капитала банков за месяц вырос до 6 трлн рублей, что составляет около 10% объема кредитного портфеля. ЦБ подчеркивает, что этот запас распределен среди банков неравномерно.

ЦБ РФ Александр Данилов

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