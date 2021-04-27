На Алтае ФАС завела дело из-за подорожания в 4 раза доставки газа в баллонах

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Управление ФАС России по Алтайскому краю заподозрило ОАО "Алтайкрайгазсервис" (MOEX: AKGS) в завышении цен на доставку потребителям сжиженного углеводородного газа (СУГ) в баллонах, сообщил замглавы управления ФАС России по Алтайскому краю Сергей Скорик журналистам во вторник.

"Возбуждено антимонопольное дело в отношении ОАО "Алтайкрайгазсервис" по признакам нарушения федерального закона "О защите конкуренции". Данная компания, являясь единственным хозяйствующим субъектом на территории нашего региона, подозревается в установлении монопольно высокой цены на услуги по доставке сжиженного газа в баллонах", - сказал Скорик.

Так, средняя цена поставки с 2020 года увеличилась в 4 раза: 27-литровый баллон теперь стоит 297 рублей против прошлогодних 75 рублей, 50-литровый – 594 рубля против 150 рублей. Замглавы УФАС отметил, что ценники на эту услугу не регулируются, компания сама принимает решение о цене.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе УФАС, 4-кратный рост произошел в период с начала 2020 года по настоящее время. При этом основной рост пришелся на I квартал 2021 года.

Основанием для возбуждения антимонопольного дела послужили многочисленные обращения в УФАС жителей региона.

Первое заседание по рассмотрению дела назначено на 19 мая.

"Если подтвердится факт установления монопольно высокой цены, то в отношении общества "Алтайкрайгазсервис" будут применены меры антимонопольного регулирования: выдача предписания на установление экономически обоснованной цены, а также применение штрафа", - сказал Скорик, отметив, что штраф за данное нарушение составляет от 300 тыс. рублей.

В УФАС не исключают, что такая ситуация сложилась на фоне того, что цена на закупаемый предприятием СУГ резко выросла, и компания решила компенсировать недополученный доход за счет повышения цен на доставку баллонов. При этом ОАО не может повысить цены на сам газ, реализуемый населению, так как расценки на него устанавливаются органами власти.

Как сообщалось, Алтайский край в начале года столкнулся с дефицитом СУГ. Перебои с поставками сжиженного газа в квартиры отмечались в городах Рубцовск, Славгород, Бийск, Камень-на-Оби и других.

В марте власти Алтайского края приняли решение о выплате в 2021 году субсидий на возмещение выпадающих доходов поставщикам СУГ. Это, по мнению властей, позволит не допустить значительного роста тарифов для населения на 2022 год, а также обеспечит бесперебойные поставки сжиженного газа в край.

На поддержку претендует, по сути, единственный поставщик – "Алтайкрайгазсервис", выпадающие доходы которого из-за роста закупочных цен на СУГ оцениваются в этом году в 47 млн рублей. Именно в этом объеме предприятию могут быть компенсированы расходы.

Ранее главный инженер "Алтайкрайгазсервиса" Юрий Казаков сообщал "Интерфаксу", что нехватку СУГ испытывает не один Алтайский край.

"Дефицит возник не только в Алтайском крае, с этим, думаю, столкнулись практически все регионы. Цена на бирже за год выросла в два с лишним раза, с 14 рублей до 32-33 рублей (за литр - ИФ). Но добило ситуацию то, что реализуемые объемы газа серьезно сократились", - говорил Казаков.

"Алтайкрайгазсервис" ежегодно реализует более 20 тыс. тонн сжиженного газа, занимая одно из лидирующих мест в России по объемам продаж. Компания обслуживает более 600 км газовых сетей и свыше 400 групповых газовых установок, занимается проектированием и строительством объектов малой энергетики, автономной газификацией, социальных и коммерческих объектов.

В Алтайском крае сжиженный газ подается почти в 400 тыс. квартир в 1,48 тыс. населенных пунктах. СУГ для приготовления пищи используют почти 700 тыс. жителей региона.