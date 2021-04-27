Минэнерго РФ назвало $45-50 за баррель нефти долгосрочной ценой баланса

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Долгосрочной ценой баланса является цена нефти в $45-50 за баррель, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе Национального нефтегазового форума.

По его словам, по итогам инвентаризации нефтяных запасов России был сделан вывод, что при такой цене только около половины запасов в России рентабельны.

Сорокин добавил, что Минэнерго РФ выступает за стимулирование нефтегазовых проектов в Восточной Сибири. По его словам, для запуска проектов в Восточной Сибири есть 7-10 лет, позднее такие проекты будет труднее запустить без серьезных потерь для бюджета.

Замминистра убежден, что реализация нефтегазовых проектов в этом регионе может дать огромный эффект для смежных отраслей.

"Задача - максимально снизить себестоимость, чтобы дать инвесторам возможность вкладывать в эти проекты. Смотрим, что еще не попадает под льготирование, будем вести работу с Минфином. Но текущая цена (на нефть - ИФ) обеспечивает хорошую доходность для многих проектов, нужно настраивать снижение волатильности", - отмечает он.