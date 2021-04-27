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Минфин исключил режим НДД для сверхвязкой нефти до завершения сделки ОПЕК+

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минфин не планирует резких шагов по донастройке налоговой системы для нефтегазовой отрасли в 2021 году, сообщил на "Национальном нефтяном форуме" замглавы ведомства Алексей Сазанов.

"В 2021 году резких шагов по донастройке налоговой системы не планируем, - сказал он. - По сверхвязкой нефти поступили предположения, будем прорабатывать вариант НДД по СВН, скорее всего в 3-ю группу, не будем плодить группы. Поскольку действует сделка ОПЕК+, режим НДД для сверхвязкой нефти может появиться не раньше 2024 года".

По его словам, осенью 2020 года было принято решение изменить налоговое законодательство для нефтяных компаний, поскольку в условиях сделки ОПЕК+ они начали сокращать добычу там, где доходы бюджета были снижены с учетом ранее предоставленных льгот.

Он также отметил, что в 2019 году доходность на капитал у российских нефтяников была в три раза выше, чем у мировых мэйджоров, а в драматичном 2020 году доходность по-прежнему была положительной.

Минфин НДД Алексей Сазанов ОПЕК+

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