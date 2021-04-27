Евро подешевел на 23,5 копейки

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро умеренно дешевели на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне подрастающей нефти и остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под последние налоговые перечисления апреля.

К 19:00 доллар США дешевел на 12 копеек, до 74,85 рубля. Евро дешевел на 23,5 копейки, до 90,42 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевелана 17,18 копейки - до 81,82 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает немного укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах на фоне подрастающей нефти и остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под последние налоговые перечисления апреля. При этом инвесторы находятся в ожидании двухдневного заседания Федеральной резервной системы и первого выступления президента США Джозефа Байдена перед обеими палатами Конгресса, в котором он представит детали плана инфраструктурных расходов и налоговой реформы. Выступление Байдена состоится в среду.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что ФРС подтвердит по итогам этого заседания свою готовность продолжать выкуп активов в прежних объемах до "достижения существенного прогресса" в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

При этом 45% опрошенных полагают, что еще до конца текущего года американский ЦБ анонсирует планы постепенного сокращения ежемесячных объемов выкупа активов, поскольку экономика США быстро восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В марте Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд.

Повышения базовой процентной ставки, находящейся в настоящее время в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, эксперты ожидают не ранее 2023 года.

Внимание инвесторов в среду будет приковано к пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла, от которого они ждут сигналов о том, когда Федрезерв может начать сокращение стимулов. Ранее Пауэлл обещал заранее предупредить рынки о планируемых изменениях в политике регулятора.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти на фоне сообщений о том, что министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) на заседании во вторник рекомендовали не менять решения по добыче нефти, принятые на предыдущем заседании.

Встреча министров всех стран ОПЕК+, назначенная на среду, перенесена на 1 июня, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Заседание JMMC также назначено на 1 июня.

К 19:01 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,32% - до $65,86 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,69% - до $62,34 за баррель.

Банк России 27 апреля провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,87 трлн рублей (при лимите 1,87 трлн рублей и спросе 2 060,5 млрд рублей) в среднем по ставке 4,93% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 20 апреля, банки разместили 858,7 млрд рублей (при лимите 1,9 трлн рублей и спросе 858,7 млрд рублей) в среднем по ставке 4,47% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ провел доразмещения 43-го и 44-го выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР). 43-й выпуск был размещен в объеме 12 083,5 млн рублей, 44-й выпуск - в объеме 21 889,1 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 100% и 100,0009% от номинала соответственно.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ повысил официальный курс доллара на 28 апреля на 18,98 копейки, до 74,9578 рубля, а курс евро поднял на 1,98 копейки, до 90,4666 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 7,25 копейки по отношению к понедельнику и составил 74,9471 рубля за доллар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 6,12 копейки и составил 74,9518 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 679,655 млн, из которых $688,844 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 990,811 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 13,89 копейки, до 90,4332 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 7,34 копейки и составил 90,4873 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 584,52 млн евро, из которых 321,652 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 262,868 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,95% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 12 б.п. - до 5,13% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 7 б.п. - до 5,35% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 3 б.п. - до 5,68% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 5 б.п. - до 5,83% годовых.