Доходность облигаций Москвы составила 6,73% годовых

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Доходность облигаций Москвы составила 6,73% годовых, спрос в два раза превысил предложение, говорится в посте, опубликованном в официальном телеграм-канале комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Общий объем заявок на покупку трехлетних облигаций 72-го выпуска составил 79,3 млрд рублей, следует из сообщения со ссылкой на зама мэра Москвы Владимира Ефимова.

"По итогам аукциона доходность облигаций была определена в 6,73%, что превышает доходность ОФЗ лишь на 0,53 процентного пункта и соответствует нашим ожиданиям. Эта ставка ниже уровня удорожания масштабных проектов развития, то есть заимствование средств на рынке для дальнейшего инвестирования выгодно для города. Напомню, все средства от размещения облигаций город направит на реализацию инфраструктурных проектов, приостановка и последующее возобновление которых за счет собственных средств обойдутся городу дороже, чем выход на рынок заимствований", - заявил Ефимов.

Аукцион по размещению облигаций проходил 27 апреля: сбор заявок - с 10:00 до 12:00, их удовлетворение - с 16:00 до 16:30.

Ориентир по доходности озвучивался департаментом финансов столицы на уровне - премия 50-60 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ, что соответствует доходности 6,67-6,77% годовых.

Ставка полугодового купона установлена на уровне 6,55% годовых.

Москва планирует доразместить 72-й выпуск 3-летних облигаций на 35 млрд рублей до конца июня, сообщили "Интерфаксу" в департаменте финансов Москвы.

"Учитывая высокий спрос к бумагам 72-го выпуска, предполагаем провести доразмещение данного выпуска до окончания первого полугодия текущего года", - заявила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Ранее сообщалось, что Москва планирует размещать выпуски облигаций траншами. Следующий транш 5-летних классических облигаций уже 73-го выпуска на 35 млрд рублей, который также пройдет в форме аукциона, запланирован на период после майских праздников.

Кроме того, во вторник правительство Москвы утвердило решение об эмиссии 74-го выпуска облигаций города.

27 мая столица планирует выйти с первым траншем 7-летних "зеленых" облигаций на 35 млрд рублей 74-й серии. Объем выпуска - 70 млрд рублей.

Как отмечают в правительстве города, первое размещение "зеленых" бондов будет осуществляться в форме сбора адресных заявок на покупку облигаций на заранее определенных эмитентом облигаций условиях. В частности, ставка 1-го купона будет установлена до даты начала размещения облигаций на основании поданных участниками размещения облигаций оферт на заключение сделок купли-продажи облигаций. Выпуск будет иметь 14 полугодовых купонов.

Согласно Концепции зеленых облигаций города Москвы, выпуск будет соответствовать Принципам зеленых облигаций 2018 (Green Bond Principles 2018) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA), а также Методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования ВЭБа. В ближайшее время это соответствие должно быть подтверждено независимой организацией - рейтинговым агентством "Эксперт РА".

В последующие годы Москва будет ежегодно публиковать отчеты по "зеленым" облигациям.

Эквивалент полученных от размещения "зеленых" облигаций средств правительство Москвы планирует направить на финансирование и/или рефинансирование городских экологических проектов в целях снижения выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автотранспорта. За счет средств от размещения зеленых облигаций будут профинансированы замена автобусного парка на электробусы, а также строительство большой кольцевой линии метро.

Ранее также сообщалось, что при размещении "зеленых" облигаций Москва может привлечь организаторов. Классические выпуски столица размещает самостоятельно, без участия организаторов, в форме аукционов на "Московской бирже".

В предыдущий раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но в прошлом году на рынок столица так и не вышла. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму - до 396 млрд рублей.

Общий объем доходов бюджета города на 2021 года запланирован на уровне 2 трлн 642 млрд 739, 829 млн рублей, объем расходов - 3 трлн 152 млрд 754,255 млн рублей. Дефицит бюджета - 510 млрд 14,426 млн рублей.

Объем расходов на обслуживание государственного долга города Москвы запланирован на уровне 14 млрд 148,810 млн рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга города Москвы на 1 января 2022 года - 426 млрд рублей.

По состоянию на 27 апреля 2021 года госдолг города составляет 30 млрд рублей.