Доходность пятилетних облигаций Москвы составила 7,51% годовых

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Доходность пятилетних облигаций Москвы 73-й серии составила 7,51% годовых, размещены бумаги объемом 9 236 884 000 рублей из планируемого объема в 35 млрд рублей, сообщает сайт mos.ru.

Цена размещения составила 99,28% от номинала.

Аукцион по размещению облигаций проходил 10 июня: сбор заявок - с 10:00 до 12:00 часов, их удовлетворение - с 15:45 до 16:30.

Ориентир по доходности озвучивался департаментом финансов столицы на уровне - премия 55-65 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ, что соответствует доходности 7,52-7,62% годовых.

"По итогам трех размещений мы наблюдаем устойчивый спрос на городские облигации. На его динамику оказывает влияние текущая ситуация на рынке, - отметил первый заместитель руководителя департамента финансов города Москвы, начальник Московского городского казначейства Евгений Меньшов. - По нашим оценкам, бумаги со сроком погашения пять лет являются привлекательными для широкого круга инвесторов. Условия эмиссии и обращения облигаций Москвы предусматривают возможность их доразмещения на бирже в иных режимах торгов по цене, не ниже установленной в ходе аукциона. Москва намерена и дальше придерживаться выработанной стратегии по размещению городских облигаций, оставаясь в рамках справедливого диапазона доходности", - отмечается в пресс-релизе по итогам аукциона на портале "Открытый бюджет города Москвы".

По выпуску предусмотрена выплата 10 полугодовых купонов, ставка купона установлена на уровне 7,2% годовых.

Город размещал первый транш 5-летних облигаций на 35 млрд рублей. Номинальный объем выпуска составляет 70 млрд рублей, второй транш облигаций планируется к размещению в июне-июле.

В рамках Петербургского международного экономического форума заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что Москва планирует завершить размещение двух выпусков облигаций - трех- и пятилетних классических - в июне-июле. "Еще два выпуска облигаций до конца не размещены. Первый - это трехлетние облигации в объеме 35 млрд рублей и пятилетние облигации в объеме 70 млрд рублей, мы их размещать планируем в конце июня - начале июля", - сказал Ефимов.

Впервые после многолетнего перерыва 27 апреля Москва провела аукцион по размещению первого транша объемом 35 млрд рублей 3-летнего выпуска облигаций 72-й серии номинальным объемом 70 млрд рублей. Ставка 1-го купона изначально была установлена на уровне 6,55% годовых, доходность составила 6,73% годовых. Объем спроса в 2,3 раза превысил объем предложения.

Кроме того, 27 мая правительство Москвы разместило выпуск "зеленых" облигаций города 74-й серии объемом 70 млрд рублей по ставке в размере 7,38% годовых.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Альфа-банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Sber CIB, Совкомбанк и БК "Регион". Уполномоченный агент по размещению облигаций - АО "Гарант-М".

В предыдущий раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но в прошлом году на рынок столица так и не вышла. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму - до 396 млрд рублей.