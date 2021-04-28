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Кредиторы "ВИМ-Авиа" предложили структуре "РусАла" купить аэропорт Братска

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Комитет кредиторов обанкротившейся "ВИМ-Авиа" предложил МК "Гершвин" купить ПАО "Аэропорт Братск" ("АэроБратск", оператор аэропорта в Братске Иркутской области), сообщил конкурсный управляющий авиакомпании Вячеслав Кононов.

Он напомнил, что МК "Гершвин" - единственный участник торгов.

Ранее сообщалось, что МК "Гершвин", зарегистрированная в Калининграде, стала единственным участником аукциона продаже 100% акций ПАО "Аэропорт Братск". Торги, на которые были выставлены 55,084 млн обыкновенных акций аэропорта с начальной ценой контракта 495,17 млн рублей, были признаны несостоявшимися.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем МК "Гершвин" является ОК "РусАл".

Имущество аэропорта имеет обременения. В первую очередь, это арест по решению Мещанского районного суда Москвы. Кроме этого, аэропорт Братска с 2016 года был поручителем по кредитному договору между "ВИМ-Авиа" и банком "Зенит" на сумму 3,04 млрд рублей. Банк, а позднее его правопреемник - ООО "РНГО", в суде требовали от перевозчика погасить задолженность. В 2018 году Арбитражный суд города Москвы взыскал солидарно с аэропорта данную сумму.

Согласно материалам дела, ПАО "Русал Братск" в феврале этого года подало в суд ходатайство о процессуальном правопреемстве - компания заключила с "РНГО" договор об уступки прав требований к аэропорту. Данное ходатайство будет рассмотрено 12 мая.

Аэропорт расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от Братска. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе, в том числе Boeing-747/777/767, Ил-96. Является запасным для аэропорта Иркутска.

В 2020 году аэропорт Братска сократил чистую прибыль по РСБУ в 1,8 раза по сравнению с показателем 2019 года - до 44,97 млн рублей.

Деятельности АК "ВИМ-Авиа" в 2017 году была приостановлена из-за финансовых проблем. Арбитражный суд Республики Татарстан в сентябре 2018 года признал ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него конкурсное производство, которое позже было продлено до 26 июня 2021 года.

ВИМ-Авиа Братск Аэробратск Иркутская область МК Гершвин РусАл Мещанский суд Зенит Татарстан

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