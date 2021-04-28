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ЦБ РФ пока не видит необходимости возобновлять покупку золота

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Банк России, приостановивший покупку золота в апреле 2020 года, пока не видит необходимости в возобновлении этих операций, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Если появится у нас необходимость по каким-то причинам покупать, (то ЦБ возобновит покупку - ИФ), но пока мы ее не видим", - сказала Юдаева на международном банковском форуме "Казначейство", организованном Национальной финансовой ассоциацией.

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"Это то решение, которое мы заранее обычно не раскрываем. Должна сказать, сейчас мы это не рассматриваем. Если будут приняты какие-то решения, мы рынок проинформируем", - добавила первый зампред ЦБ.

На фоне прекращения покупки золота Банком России стал расти экспорт золота. "Тот факт, что банки начали экспортировать золото, серьезно поддержал наш платежный баланс и нашу экономику", - отметила Юдаева.

ЦБ РФ золото

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