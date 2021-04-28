ЦБ РФ пока не видит необходимости возобновлять покупку золота

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Банк России, приостановивший покупку золота в апреле 2020 года, пока не видит необходимости в возобновлении этих операций, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Если появится у нас необходимость по каким-то причинам покупать, (то ЦБ возобновит покупку - ИФ), но пока мы ее не видим", - сказала Юдаева на международном банковском форуме "Казначейство", организованном Национальной финансовой ассоциацией.

"Это то решение, которое мы заранее обычно не раскрываем. Должна сказать, сейчас мы это не рассматриваем. Если будут приняты какие-то решения, мы рынок проинформируем", - добавила первый зампред ЦБ.

На фоне прекращения покупки золота Банком России стал расти экспорт золота. "Тот факт, что банки начали экспортировать золото, серьезно поддержал наш платежный баланс и нашу экономику", - отметила Юдаева.