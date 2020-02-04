Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:05

"Нафтогаз" получил от "Газпрома" $578 млн за транзит в декабре-феврале

Это почти треть доходов госбюджета Украины за январь 2020 года

"Нафтогаз" получил от "Газпрома" $578 млн за транзит в декабре-феврале
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" получил от ПАО "Газпром" платежи на $578,4 млн за обеспечение трех месяцев работы по транзиту природного газа, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"В январе "Нафтогаз" получил $239,5 млн за транзит в декабре, а также $175,1 млн предоплаты за январь и $163,8 млн за февраль. Всего $578,4 млн", - написал он в фейсбуке.

Витренко отметил, что такая сумма составляет почти треть доходов госбюджета Украины за январь 2020 года. "Если бы мы фактически не обменяли исковые требования в новом арбитраже на новый транзитный контракт, то в январе "Нафтогаз" бы получил только $239,5 млн, и это был бы последний платеж за транзит", - добавил глава компании.

При этом он напомнил важность заложенного в новом контракте принципа "качай или плати", поскольку фактически транспортированные Украиной объемы газа составили всего 46% от законтрактованных "Газпромом" и полностью им оплаченных объемов.

Заключенный в 2009 году транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" истек в 9:00 1 января 2020 года. Новый договор на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и новым ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны поздно вечером 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 гг. транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Украина в 2019 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 3,2% - до 89,59 млрд куб. м.

Нафтогаз Украины Газпром

Новости по теме

Новости

Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк

МВД подтвердило готовность законопроекта о депортации мигрантов с опасными болезнями

МВД подтвердило готовность законопроекта о депортации мигрантов с опасными болезнями

Что произошло за день: вторник, 4 февраля

Бывший вице-премьер Акимов официально возглавил "Почту России"

Карантин для эвакуированных из Китая обнесут двумя периметрами ограждения

Карантин для эвакуированных из Китая обнесут двумя периметрами ограждения

Все школы и вузы Саратова и еще четырех городов закрыли на карантин

Путин несколько раз останавливал кортеж в Череповце, чтобы поговорить с горожанами

Путин несколько раз останавливал кортеж в Череповце, чтобы поговорить с горожанами

В Госдуме обвинили Минюст в возбуждении ненависти к законотворчеству

В Госдуме обвинили Минюст в возбуждении ненависти к законотворчеству

Сопредседатель рабочей группы выступил против упоминания бога в Конституции

Новый коронавирус в Китае

В РФ не смогли вычленить штамм коронавируса у двух заболевших китайцев

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');