"Нафтогаз" получил от "Газпрома" $578 млн за транзит в декабре-феврале

Это почти треть доходов госбюджета Украины за январь 2020 года

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Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" получил от ПАО "Газпром" платежи на $578,4 млн за обеспечение трех месяцев работы по транзиту природного газа, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"В январе "Нафтогаз" получил $239,5 млн за транзит в декабре, а также $175,1 млн предоплаты за январь и $163,8 млн за февраль. Всего $578,4 млн", - написал он в фейсбуке.

Витренко отметил, что такая сумма составляет почти треть доходов госбюджета Украины за январь 2020 года. "Если бы мы фактически не обменяли исковые требования в новом арбитраже на новый транзитный контракт, то в январе "Нафтогаз" бы получил только $239,5 млн, и это был бы последний платеж за транзит", - добавил глава компании.

При этом он напомнил важность заложенного в новом контракте принципа "качай или плати", поскольку фактически транспортированные Украиной объемы газа составили всего 46% от законтрактованных "Газпромом" и полностью им оплаченных объемов.

Заключенный в 2009 году транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" истек в 9:00 1 января 2020 года. Новый договор на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и новым ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны поздно вечером 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 гг. транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Украина в 2019 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 3,2% - до 89,59 млрд куб. м.