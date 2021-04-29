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Facebook увеличила чистую прибыль в I квартале на 94% благодаря рекламе

Во втором полугодии темпы роста выручки могут снизиться из-за новой политики защиты данных iOS, предупредили в Facebook

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2021 года на 94%, выручку - на 48%, благодаря существенному росту доходов от рекламы.

Компания, однако, предупредила, что во втором полугодии темпы роста ее выручки, вероятно, будут замедляться на фоне ослабления последствий пандемии, а также регулятивных и платформенных ограничений. Главный финансовый директор Facebook Дейв Венер отметил, что запуск новой версии операционной системы для устройств Apple - iOS 14.5, в которой реализована новая политика защиты пользовательских данных, создаст проблемы для сферы таргетированной рекламы.

Как сообщается в пресс-релизе Facebook, чистая прибыль компании в январе-марте увеличилась до $9,5 млрд по сравнению с $4,9 млрд за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль в расчете на акцию составила $3,3 против $1,71 годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $2,35 на акцию.

Квартальная выручка Facebook повысилась до $26,17 млрд с $17,73 млрд при среднем прогнозе аналитиков в $23,73 млрд. Рекламные доходы компании увеличились на 46%, до $25,44 млрд.

"У нас был сильный квартал, и мы помогали людям оставаться на связи, а бизнесам расти", - заявил главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг. Он отметил, что в ближайшие годы компания продолжит активно инвестировать, в том числе, в сферы дополненной и виртуальной реальности.

Количество пользователей соцсети Facebook, активных не реже раза в месяц, на конец марта достигло 2,85 млрд человек, увеличившись за год на 10%. Число пользователей, активных ежедневно, повысилось на 8% - до 1,88 млрд.

По оценкам компании, около 2,72 млрд человек пользуются Facebook, Instagram, WhatsApp или Messenger ежедневно, и порядка 3,45 млрд человек - хотя бы раз в месяц. Каждый из этих показателей вырос за год на 15%.

Штат Facebook на конец марта составил 60,654 тыс. человек, увеличившись за год на 28%.

Акции Facebook подорожали на 6% по итогам торгов в среду. За последние 12 месяцев их стоимость увеличилась на 58%.

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