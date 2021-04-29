Акции "Татнефти" обвалились к уровням февраля после объявления дивидендов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Акции "Татнефти" утром в четверг остаются под давлением распродажи вторые торги подряд после того, как компания объявила финальные дивиденды за 2020 год, разочаровавшие инвесторов; бумаги откатились к уровням начала февраля.

На Московской бирже к 10:40 обыкновенные акции "Татнефти" упали до 501,9 рубля (-4,9%), "префы" - до 464,4 рубля (-5,1%).

Совет директоров "Татнефти" на заседании в среду, 28 апреля, рекомендовал акционерам утвердить на годовом собрании дивиденды за 2020 год в размере 22,24 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие, сообщила компания. По итогам 6 месяцев акционеры "Татнефти" утвердили дивиденды в размере 9,94 рубля на акцию - таким образом, финальные дивиденды могут составить 12,3 рубля на акцию. Закрытие реестра предложено назначить на 9 июля.