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Основатель Amazon поддержал повышение корпоративного налога в США

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор и основатель Amazon.com Джефф Безос поддерживает повышение ставки корпоративного налога и стремление президента США Джо Байдена сфокусироваться на значительных расходах на развитие инфраструктуры страны. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на служебную записку Безоса.

Байден в конце марта представил план развития инфраструктуры страны на $2,3 трлн, который он намерен реализовать за счет увеличения налогов.

В частности, на модернизацию транспортной инфраструктуры будет направлен $621 млрд, на поддержку промышленного сектора - $300 млрд, на ремонт и строительство доступного жилья - $213 млрд и на развитие сетей широкополосной связи - $100 млрд. План также включает введение нового стандарта для сферы энергогенерации, чтобы сократить выбросы в секторе до нулевого уровня к 2035 году.

Предложения Байдена потребуют более $2 трлн расходов за восемь лет. Их планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога в стране до 28% с 21%, а также увеличения налога на доходы американских компаний, которые они получают за рубежом. Кроме того, иностранным компаниям с операциями в США будет сложнее получить выгоды от перевода прибыли в страны с более низкими налоговыми ставками.

"Мы понимаем, что эти инвестиции потребуют уступок со всех сторон", - написал Безос. Он сказал, что Amazon "поддерживает повышение ставки корпоративного налога" и ожидает прогресса правительства в реализации этого плана.

Главный исполнительный директор Salesforce.com Марк Бениофф в целом поддержал позицию Безоса. При этом он отметил, что любые изменения в налогах должны отражать более широкий уровень налогообложения в мире.

"В случае с Соединенными Штатами нам, вероятно, потребуется пересмотреть и обсудить, какими должны быть налоговые ставки, но мы должны уравновесить это с возможностями США и необходимостью быть конкурентоспособными в мире", - сказал он на мероприятии Всемирного экономического форума.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее на этой неделе заявила о том, что выступает за установление минимальной ставки корпоративного налога в мире.

"Мы работаем со странами G20, чтобы согласовать глобальную минимальную ставку корпоративного налога, которая может остановить "гонку уступок" (конкуренция стран за инвестиции за счет смягчения налогового режима - ИФ), - сказала она.

Самые богатые люди в мире

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Основатель Amazon Джефф Безос - $177 млрдГендиректор Tesla Илон Маск - $151 млрдПрезидент группы компаний Louis Vuitton Mo&#235;t Hennessy Бернар Арно - $150 млрдОснователь Microsoft Билл Гейтс - $124 млрдГлава Facebook Марк Цукерберг - $97 млрдИнвестор Уоррен Баффетт - $96 млрдОснователь Oracle Ларри Эллисон - $93 млрдСооснователь Google Ларри Пейдж - $91,5 млрдСооснователь Google Сергей Брин - $89 млрдИндийский бизнесмен Мукеш Амбани - $84,5 млрд
Основатель Amazon Джефф Безос - $177 млрд
Джефф Безос Amazon США Джо Байден Марк Бениофф Джанет Йеллен

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