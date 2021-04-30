Портфель пенсионных средств НПФ в 2020 году вырос на 4,6%

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Портфель пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за 2020 год вырос на 4,6%, до 4,5 трлн рублей. Об этом говорится в "Обзоре ключевых показателей НПФ" Банка России.

Пенсионные накопления НПФ увеличились на 4,2%, до 3 трлн рублей, пенсионные резервы – на 5,6%, до 1,5 трлн рублей.

Портфели пенсионных накоплений Пенсионного фонда России (ПФР) выросли на 5,6% и составили 2 трлн рублей. Таким образом, совокупный портфель пенсионных средств за год увеличился на 5%, до 6,5 трлн рублей, или 6% ВВП (рост на 0,4 п.п. за год).

"Росту портфелей во многом способствовала положительная доходность от инвестирования, которая превысила уровень инфляции. При этом относительно 2019 года доходность снизилась по всем портфелям из-за повышенной волатильности на глобальных и российских фондовых рынках в начале 2020 года", - отмечает регулятор в обзоре.

Валовая доходность инвестирования пенсионных накоплений и резервов составила 7,2% и 5,8% соответственно (снижение на 3,5 п.п. и на 2,2 п.п. за год). Чистые показатели доходности также сократились до 5,2% и 4,6% соответственно.

Количество граждан, формирующих накопления в НПФ, снизилось на 160 тыс., до 37,1 млн человек, в основном из-за увеличения числа клиентов фондов, выходящих на пенсию. "Данная тенденция усилится в ближайшие годы", - говорится в обзоре.

В свою очередь число участников добровольной пенсионной системы увеличилось на 25 тыс., до 6,2 млн человек.

"В течение года негативное влияние на развитие добровольного пенсионного обеспечения оказывало сокращение расходов предприятий на социальные программы для работников, вызванное снижением экономической активности. Прирост числа клиентов в конце года был обеспечен двумя крупными фондами (в топ-15 по этому показателю)", - говорится в сообщении.

Банк России отмечает, что фонды стремятся привлечь физических лиц, которые ищут более доходные инструменты по сравнению с банковскими депозитами, и выводят на рынок новые пенсионные продукты, которые могут быть интересны населению (например, за счет наличия минимального гарантированного дохода, а также небольших сроков инвестирования).

"Работа фондов по развитию негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) становится все более актуальной в условиях продления моратория на формирование пенсионных накоплений до конца 2023 года, а также увеличения доли переходов граждан из НПФ в ПФР в рамках переходных кампаний",- отмечает ЦБ.

Общей тенденцией в динамике структуры портфелей пенсионных накоплений и пенсионных резервов в 2020 году стало увеличение долей долговых инструментов: как корпоративных, так и государственных облигаций. При этом динамика внутри года была неравномерной: во втором полугодии доля вложений в корпоративные облигации в портфелях НПФ начала снижаться.

"Это могло быть связано с недостатком предложения корпоративных облигаций с учетом более высоких спредов к ОФЗ по сравнению с "докоронакризисными" уровнями", - поясняет ЦБ РФ. Доля вложений НПФ в акции оставалась относительно невысокой, что позволило избежать убытков НПФ в периоды всплеска волатильности фондовых индексов. Фонды сократили вложения в денежные средства и депозиты на фоне снижения процентных ставок в результате смягчения денежно-кредитной политики.

В частности, в портфеле пенсионных накоплений доля корпоративных облигаций за год выросла на 1,6 п.п., до 52,9%, доля государственных облигаций – на 1 п.п., до 30,9%. В портфеле пенсионных резервов изменения были более сильными: рост доли корпоративных облигаций составил 3,2 п.п. (до 47,1%), ОФЗ – 1,1 п.п. (до 14%). Доля акций в портфеле пенсионных накоплений на конец 2020 года составила 6,2%, в портфеле пенсионных резервов – 11%.

В портфеле пенсионных резервов существенный объем инвестиций приходится также на инвестиционные паи ПИФов (14,7% на конец 2020 года). Однако за год доля этого актива заметно сократилась (-2,3 п.п.).

В связи со снижением результатов от инвестиционной деятельности НПФ в 2020 году величина переменной части вознаграждения снизилась относительно предыдущего года до 26,3 млрд рублей в 2020 году с 31,3 млрд рублей годом ранее. Величина постоянного вознаграждения практически не изменилась и составила 28,7 млрд рублей.

"В ближайшие годы негативное влияние на величину постоянного вознаграждения НПФ будет оказывать рост числа лиц, получающих пенсию. Например, с 2022 года право на выплаты пенсионных накоплений по общим основаниям (без учета досрочного выхода на пенсию и смерти) получат женщины 1967 года рождения", - отмечается в обзоре.

В 2020 году на рынке НПФ продолжился процесс консолидации. Число фондов сократилось на четыре, и на конец декабря на рынке действовало 43 НПФ, из которых 29 фондов работали с обязательным пенсионным страхованием, 41 фонд – с негосударственным пенсионным обеспечением. Доли топ-5 фондов по величине обязательств в рамках системы ОПС и НПО на конец года составили 78% и 77% соответственно. Концентрация на рынке НПФ в целом выше, чем в других сегментах финансового рынка, поясняет ЦБ РФ.